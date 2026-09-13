Un rapport de presse espagnol a affirmé, ce dimanche, que l'Ivoirien Yan Diomandé, joueur du Real Madrid, a livré une prestation médiocre lors de sa première titularisation sous le maillot de la Maison Blanche.

Le journal « Mundo Deportivo » a écrit : « Le joueur né en Côte d'Ivoire a été titularisé pour la première fois avec le Real Madrid, et personne ne l'a remarqué lors de son match face au Rayo Vallecano. »

Diomandé a été titularisé pour la première fois avec le Real Madrid lors du match face au Rayo Vallecano (4-1). Le joueur le plus cher de l'histoire du Real Madrid n'a guère attiré l'attention durant la rencontre et n'a montré aucun signe notable justifiant l'investissement d'une somme importante (140 millions d'euros) consenti par le club pour le recruter.

Diomandé a disputé 75 minutes face au Rayo Vallecano, et le joueur ivoirien a été le deuxième plus prolifique en matière de centres avec trois centres, tandis qu'Arda Güler, qui a joué 23 minutes, a tenté cinq centres.

Diomandé a touché le ballon à 46 reprises durant le match, n'a cadré qu'un seul tir, qui est passé à côté, et a créé deux occasions de but.

Durant les 75 minutes passées sur le terrain, il a tenté quatre dribbles et en a réussi trois. Ces statistiques reflètent l'impact limité de Diomandé sur le déroulement du jeu.

Mourinho a reconnu après le match : « Diomandé va progresser petit à petit. Son expérience du football européen de haut niveau est limitée. Il a joué avec Leipzig cette saison, et il n'a pas beaucoup joué en dehors. Il a beaucoup à apprendre sur le plan tactique. »

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités de manière plus approfondie sur les forums de Kooora