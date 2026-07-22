Selon le journaliste spécialisé Ben Jacobs, Chelsea a vu son offre de 75 millions d’euros pour le milieu de terrain rejetée par Bournemouth.

Le nouvel entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, aurait vu en Scott une pièce maîtresse pour la reconstruction du club à Stamford Bridge. Bournemouth ne souhaite toutefois pas vendre le joueur de 22 ans cet été et aurait déjà opposé un refus à trois autres géants de la Premier League – Arsenal, Manchester City et Manchester United – avant même Chelsea.

Les discussions sur une prolongation du contrat de Scott, qui expire en 2028, se poursuivent sporadiquement depuis mars, mais le milieu de terrain n’envisage pas pour l’instant de s’engager au-delà de cette date avec le sixième de la dernière Premier League. Même l’introduction d’une clause de départ en 2027, proposée par Bournemouth, n’a pas suffi à le faire changer d’avis.

À Chelsea, l’arrivée d’un nouveau milieu de terrain est-elle toujours d’actualité malgré la présence d’Enzo Fernández ?

Si le jeune Anglais persistait à refuser la prolongation, Bournemouth souhaiterait malgré tout le conserver au moins une saison de plus. Un transfert lucratif pourrait ainsi intervenir en 2027.





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Parallèlement, Chelsea explore d’autres pistes au milieu de terrain. Le départ éventuel d’Enzo Fernández, si une offre d’au moins 140 millions d’euros est déposée, créerait un espace stratégique pour un renfort supplémentaire. Les Blues seraient prêts à laisser partir l’international argentin si un club met au moins 140 millions d’euros sur la table. Même en cas de maintien du vice-champion du monde, l’arrivée d’un nouveau milieu axial reste une option crédible selon plusieurs sources.

Dans ce contexte, Scott pourrait bien refaire surface. Grâce à ses performances constantes avec Bournemouth, il a attiré l’attention des très grands clubs anglais. La saison dernière, Scott était un titulaire indiscutable, disputant 37 des 38 matchs de championnat. Il a inscrit trois buts et délivré une passe décisive.