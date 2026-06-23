Le rêve de Kalidou Koulibaly de conduire le Sénégal en finale de la Coupe du monde 2026 a viré au cauchemar. Capitaine des « Lions de la Teranga », il apparaît comme le principal responsable de la situation délicate de son pays, désormais menacé d’une élimination prématurée au premier tour après deux défaites consécutives face à la France (1-3) et à la Norvège (2-3).

Les réseaux sociaux, embrasés, ont déferlé une vague de critiques sans précédent contre le défenseur de 35 ans, autrefois sûr de son fait lorsqu’il évoquait l’ambition de son pays d’atteindre la finale, mais dont les déclarations audacieuses se sont transformées en risée générale après ses erreurs défensives catastrophiques.

Pourquoi ne pas viser la finale ?

Avant le coup d’envoi de la compétition, le défenseur central avait affiché ses ambitions sur les ondes de RMC : « Mon objectif est que le Sénégal aille le plus loin possible. Pourquoi ne pas atteindre la finale ? » Avant d’ajouter, avec une confiance débordante : « Pour moi, le Sénégal est la meilleure équipe du monde. »

Il martelait alors que « tout est une question de force mentale et de confiance en soi », ajoutant : « Nous savons que nous sommes capables de réaliser une superbe performance en Coupe du monde. Nos attentes sont très élevées. Nous espérons au moins dépasser les quarts de finale ; c’est notre premier objectif ».

De l’ambition à la catastrophe

La réalité a toutefois été implacable : les Lions ont d’abord cédé face à la France (1-3), malgré une première période équilibrée, puis ont été battus dans un duel palpitant par la Norvège (2-3), en raison notamment d’erreurs défensives coûteuses, lors d’une rencontre ponctuée par les exploits d’Erling Haaland.

Pour la première fois de son histoire en Coupe du monde, le Sénégal concède deux défaites consécutives en phase de groupes, occupe la dernière place du groupe I avec zéro point et se dirige vers une élimination précoce.

Colère populaire et critiques acerbes

Les réseaux sociaux sénégalais s’enflamment et adressent des critiques acerbes à Koulibaly, passé du statut de héros national à celui de bouc émissaire en raison de ses erreurs défensives coûteuses.

Selon le site sénégalais « SeneNews », sa sortie à la 72^e minute n’était pas un choix technique de l’entraîneur Babacar « Babi » Thiaw, mais le résultat de pressions exercées par les capitaines sur la pelouse, l’un des moments les plus controversés de la rencontre.

Selon la même source, Sadio Mané et Idrissa Gana Gaye auraient été à l’origine de cette demande, espérant ainsi stabiliser une arrière-garde en difficulté.

Le public sénégalais se moque désormais des déclarations précédentes de Koulibaly, qui évoquait l’accès à la finale, alors que la sélection risque l’élimination dès le premier tour. Son unique chance de survie : battre l’Irak lors de la dernière journée et espérer des résultats favorables pour figurer parmi les huit meilleurs troisièmes.

Un scénario de sauvetage à la limite du possible

Les « Lions de la Teranga » doivent désormais battre l’Irak avec un large score et espérer des concours de circonstances favorables dans les autres groupes pour intégrer le club très fermé des meilleurs troisièmes.

La question demeure : Koulibaly parviendra-t-il à redresser la barre et à préserver le rêve de son pays, ou ses déclarations audacieuses resteront-elles le symbole de la plus grande déception de l’histoire des « Lions de la Teranga » ?