Carlos Espí incarne le véritable sens de l'expression « se relever par ses propres moyens ». José Mourinho cherchait un attaquant décisif, capable de s'infiltrer dans la surface de réparation et doté d'un instinct de buteur inné qui le place toujours au bon endroit au bon moment. Il semble avoir trouvé son bonheur en la personne de l'ancien attaquant de Levante.

Trois apparitions seulement ont suffi à Espí pour faire ses preuves, dont deux buts qui ne sont qu'un avant-goût de ce qu'il pourra offrir au Real Madrid dans la période à venir.

Ce poste semble avoir été taillé sur mesure pour Espí. Le Real Madrid a longtemps manqué d'un attaquant présentant ses caractéristiques : un joueur capable de faire basculer les matches sur les ballons aériens, d'exploiter efficacement les occasions au sol et de se déplacer intelligemment dans la surface de réparation.

Depuis le départ de Joselu en 2024, ce type d'attaquant avait disparu du vestiaire du Real Madrid, avant que Mourinho ne retrouve en Espí une version de son ancien attaquant Emmanuel Adebayor, ou ce que l'on pourrait qualifier de « Manolito » dans la surface de réparation, le buteur de pointe dont son style de jeu avait besoin.

Espí gère toutes ces attentes avec calme et confiance, et continue de travailler avec un sérieux et une maturité remarquables. Outre la grande confiance que lui accorde le technicien portugais, l'ancien attaquant de Valence fait preuve d'un sang-froid qui justifie jusqu'à présent les 25 millions d'euros déboursés par le Real Madrid pour l'attirer.

Espí a rejoint l'équipe pour être la doublure de Kylian Mbappé, mais s'il poursuit sur ce rythme, son rôle pourrait passer de simple remplaçant à véritable concurrent pour du temps de jeu, non seulement au détriment d'Endrick, mais aussi grâce à sa capacité à inscrire de nombreux buts.

Deux buts qui révèlent son arme la plus redoutable

Ses deux buts jusqu'à présent constituent une preuve manifeste de ses qualités d'attaquant né. Il a ouvert le score face au Ferencváros à Budapest, inscrivant son premier but sous le maillot du Real Madrid après une passe décisive de Valverde.

Il a ensuite récidivé face à Schalke, après s'être élevé sur un centre de Carreras au second poteau, plaçant le ballon d'une tête soignée au fond des filets, selon le journal espagnol «Marca».

La taille d'Espí, qui culmine à 1,94 mètre, constitue l'une de ses armes les plus marquantes, notamment sur les ballons aériens. C'est un atout qui a fait défaut au Real Madrid ces dernières années, et qui lui confère une capacité supplémentaire à gérer les centres et les balles arrêtées, faisant de lui une menace permanente dans la surface de réparation.

Derrière cette ascension fulgurante se cache une histoire tout aussi passionnante. Il y a seulement quelques semaines, Espí a vécu 72 heures de folie, passant du statut de joueur prêt à rejoindre la Premier League à celui de porteur du maillot du Real Madrid et dernière découverte de Mourinho.

Après son premier match, le joueur a rappelé les consignes que lui avait données le technicien portugais dès son entrée sur le terrain : « Sois toi-même, reste dans la surface de réparation, car le match était difficile, et donne le meilleur de toi-même. »

Espí a manifestement assimilé le message rapidement. Ses buts, qui viennent souvent de la première touche, révèlent le talent inné d'un attaquant qui sait parfaitement comment se déplacer dans la surface de réparation, ce qui a comblé Mourinho quant à sa deuxième option offensive, qui semble déjà prête pour la nouvelle saison.

Lors de ses débuts, Espí a clairement fait savoir qu'il n'était pas venu au Real Madrid pour se contenter d'un rôle secondaire : « C'est un rêve. Je suis ici pour aider mes coéquipiers, donner le meilleur de moi-même et saisir chaque occasion que me donne l'entraîneur. »

Quelques semaines plus tard, les mots du jeune attaquant semblent s'être transformés en prophétie. Il a obtenu ses chances, ne les a pas gaspillées, et surtout, il commence à prouver que le Real Madrid a peut-être enfin trouvé l'attaquant qui lui manquait dans la surface de réparation.