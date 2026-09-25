700 millions d'euros en chemin : le Barça découvre un nouveau trésor à l'intérieur du Camp Nou

Le stade Spotify Camp Nou n'est plus seulement le théâtre des matchs du Barça : il se transforme progressivement en l'un des actifs commerciaux les plus importants du club, après avoir ouvert la voie à un nouveau modèle susceptible de générer 700 millions d'euros grâce à la vente de licences de longue durée pour des sièges VIP.

Le Barça a annoncé la mise en vente de 2 000 sièges VIP, dans le cadre de contrats s'étendant sur 15 ou 30 ans, moyennant un versement initial, en collaboration avec la société Legends Global, partenaire stratégique du club dans le développement et la commercialisation des services d'hospitalité.

Selon le quotidien espagnol Marca, le club vise à réaliser des revenus garantis estimés à environ 700 millions d'euros grâce à ces sièges sur la durée des contrats, la vente devant s'étaler sur environ deux saisons et demie.

Ce modèle accorde aux clients une licence exclusive pour un siège dans la zone privilégiée du Camp Nou pendant toute la durée du contrat, ainsi qu'un ensemble de services et d'avantages liés à l'hospitalité.









Le Barça avait déjà vendu 5 000 sièges VIP lors de la première phase, réalisant des revenus garantis dépassant les 380 millions d'euros à travers des contrats de durées variables. L'ensemble des loges et des espaces privatifs du stade Spotify Camp Nou ont par ailleurs été entièrement vendus.

Avec l'expansion de ce modèle commercial, le Barça cherche à faire de son stade une source de revenus majeure, ne reposant pas uniquement sur les recettes des matchs et de la billetterie, mais aussi sur les services d'hospitalité et l'attrait exercé sur les supporters et les clients du secteur des entreprises.

Ainsi, le Barça continue d'exploiter le Camp Nou comme un actif commercial considérable, tout en ouvrant de nouveaux canaux de revenus à long terme, parallèlement au retour du stade sur le devant de la scène.