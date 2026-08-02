60 millions de livres sterling séparent Arsenal d'un transfert défensif retentissant

Arsenal poursuit activement ses démarches sur le marché des transferts estival afin de renforcer sa défense, dans un contexte d'inquiétudes croissantes liées à la blessure de William Saliba. Le nom du défenseur d'Aston Villa, Ezri Konsa, s'est imposé comme l'une des cibles majeures, avec des signes confirmant que le joueur ne verrait pas d'un mauvais œil un transfert vers l'Emirates Stadium.

Ezri Konsa, défenseur d'Aston Villa, suscite l'intérêt d'Arsenal et de Liverpool lors de la période des transferts estivale actuelle, alors que les rapports indiquent que le joueur se montre intéressé par une nouvelle expérience avec Arsenal.

Le site « CaughtOffside » a confirmé que la direction d'Arsenal étudie le recrutement d'un nouveau défenseur, et Konsa figure en tête des options envisagées sur la table du club londonien.

Malgré le grand intérêt manifesté par Arsenal, la contrepartie financière fixée par Aston Villa pour se séparer de son défenseur, estimée à 60 millions de livres sterling, est jugée élevée pour le club londonien.

Néanmoins, Arsenal ne s'est pas retiré de la course pour le joueur, les négociations et les contacts se poursuivant, dans l'attente de ce que révéleront les prochains jours.

Le joueur ouvert à un départ : la décision entre les mains d'Aston Villa

Le nom de Liverpool a également été associé à une volonté de recruter Konsa, mais les rapports indiquent que le joueur est ouvert à l'idée de quitter Villa Park, sans pour autant chercher directement à faire pression pour finaliser l'opération.

Cela confère à Aston Villa un avantage total dans la gestion de l'avenir du joueur âgé de 28 ans, d'autant que son contrat est toujours en cours, ce qui fait du club le décideur final concernant toute offre qui lui parviendrait.

L'intérêt d'Arsenal ne se limite pas à Ezri Konsa, puisque la liste des candidats comprend également le Grec Konstantinos Mavropanos, défenseur de West Ham United, ainsi que l'Espagnol Jacobo Ramón, défenseur du Côme italien.

Konsa est considéré comme l'option la plus aboutie sur le plan technique, mais la direction du club n'a pas encore tranché sur l'identité du défenseur qui bénéficiera de la priorité lors du mercato actuel.

Quant à Mavropanos, il devrait quitter West Ham à la suite de la relégation de l'équipe en Championship, ce qui pourrait en faire une option économiquement intéressante.

De son côté, Jacobo Ramón continue d'attirer les regards après ses prestations remarquables en Serie A, et il est perçu comme un défenseur en devenir, capable de progresser pour devenir un élément clé à l'avenir.

La blessure de Saliba impose de réagir

Le besoin d'Arsenal de recruter un nouveau défenseur s'accentue au vu des rapports indiquant que la blessure de William Saliba pourrait l'éloigner des terrains pour une période qui n'est pas courte.

Le défenseur français est l'un des piliers majeurs de l'équipe ces dernières années, ce qui fait de la compensation de son absence une priorité absolue pour l'entraîneur Mikel Arteta avant le coup d'envoi de la nouvelle saison.

Bien que Konsa ou Ramón n'aient pas le même impact que celui apporté par Saliba, ils représentent des options adaptées pour renforcer la profondeur défensive et offrir des solutions supplémentaires au staff technique.

En cas d'échec d'Arsenal dans le recrutement d'un nouveau défenseur, Arteta pourrait être contraint de repositionner l'un de ses joueurs actuels au poste d'axe défensif, tels que Piero Hincapié, Jurriën Timber, Ben White ou Riccardo Calafiori, afin de compenser l'absence attendue de Saliba.