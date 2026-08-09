60 millions de livres sterling placent la star de City aux portes de Tottenham

Tottenham se rapproche de la conclusion d'un énorme transfert d'une valeur de 60 millions de livres sterling pour s'attacher les services de l'une des stars de Manchester City, dans le cadre des efforts de l'entraîneur Roberto De Zerbi pour compléter son effectif.

Le club londonien a dépensé sans compter durant le mercato estival actuel, et le recrutement de l'attaquant de City porterait le total de ses dépenses estivales à près de 300 millions de livres sterling, un record historique.

Des sources ont indiqué au site « Football Insider » que Tottenham progressait dans ses discussions avec Manchester City concernant le recrutement de l'ailier brésilien Savinho, et que le transfert devrait être finalisé avant la fermeture du mercato.

Savinho figure parmi les cibles de Tottenham depuis plus de 12 mois, après que Pep Guardiola a fait échouer leurs tentatives de le recruter l'été dernier. L'ailier brésilien s'était alors vu signifier qu'il ferait partie des plans de l'entraîneur de City pour la saison, mais il n'a finalement pu être titulaire que dans sept matches seulement en Premier League.

Tottenham a relancé son intérêt pour ce transfert après le recrutement de Roberto De Zerbi cet été, le technicien italien souhaitant renforcer ses options sur l'aile.

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Selon la même source, « Tottenham s'est mis d'accord sur les conditions personnelles avec le joueur âgé de 22 ans ».

Le podcast consacré aux transferts sur le même site a révélé que toutes les parties étaient confiantes quant à la conclusion du transfert avant la fermeture du mercato estival. D'après les informations rapportées, Savinho s'efforce de rejoindre Tottenham, et l'on estime qu'une offre d'une valeur de 60 millions de livres sterling suffirait à conclure l'affaire.

Savinho a eu du mal à avoir un véritable impact à Manchester City depuis son arrivée en provenance de Troyes en 2024, inscrivant sept buts et délivrant 13 passes décisives en 84 matches avec le club.

Savinho avait fait part au club de Manchester City de son souhait de partir, car il semble en marge des plans d'Enzo Maresca. Bien que son talent ne se soit pas suffisamment exprimé en Premier League, De Zerbi estime qu'il serait la recrue idéale pour l'attaque de Tottenham.

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