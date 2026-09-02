Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
SSC Napoli v US Cremonese - Serie AGetty Images Sport

Traduit par

6 mots : la star de Naples fait de l'œil au Real Madrid et à Mourinho

LaLiga
Serie A
J. Mourinho
S. McTominay
Real Madrid
SSC Naples
Espagne
Italie

L'Inter Milan n'est pas plus fort que Naples

L'Écossais Scott McTominay, la star de Naples, a fait les yeux doux à son ancien entraîneur, le Portugais José Mourinho.

McTominay avait déjà joué sous la direction de Mourinho à Manchester United, sachant que l'entraîneur portugais dirige actuellement le Real Madrid.

McTominay a déclaré, dans un entretien accordé au journal Corriere della Sera : « Si Mourinho m'appelait pour aller au Real Madrid ? Si cela arrivait, j'y réfléchirais. »

Il a ajouté : « Je ne suis pas inquiet à l'idée de subir une opération au cœur, c'est un problème que je dois gérer. »

Il a insisté : « L'Inter Milan n'est pas plus fort que Naples, nous l'avons déjà battu, donc je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas le refaire. »

LaLiga
Bétis Séville crest
Bétis Séville
BET
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Serie A
Inter crest
Inter
INT
SSC Naples crest
SSC Naples
NAP

 Le championnat italien gratuitement sur stc tv pour les clients des offres BeITI Fiber, Mofawtar 4, Max et Pro 4 et 5Regardez maintenant !

Il a poursuivi : « Peut-être parce que l'Inter possède un effectif plus fort ? Non. Je ne resterai jamais assis ici à dire que les autres sont meilleurs que nous, ou qu'ils ont des joueurs plus forts, car ce n'est pas ainsi que je vois le football. Reconnaître quelque chose de ce genre serait un signe de faiblesse. »

Il a commenté : « De Conte à Allegri, qu'est-ce qui a changé ? Ce sont deux entraîneurs différents. Conte était très concentré sur l'aspect tactique, et nous nous entraînions beaucoup. J'ai vécu deux années formidables avec lui. C'est un entraîneur exceptionnel qui ne cesse de gagner. »

McTominay a souligné : « Seul le temps nous dira comment les choses évolueront avec le nouvel entraîneur, mais jusqu'à présent c'est quelqu'un de bien qui a de bonnes idées tactiques. Nous avons simplement besoin de temps pour les appliquer et jouer un peu mieux. »

Il a conclu : « Pour l'instant, nous voulons poursuivre notre parcours en Ligue des champions, c'est une chose très importante pour nous. »

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de Kooora

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google