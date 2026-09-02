6 mots : la star de Naples fait de l'œil au Real Madrid et à Mourinho

L'Écossais Scott McTominay, la star de Naples, a fait les yeux doux à son ancien entraîneur, le Portugais José Mourinho.

McTominay avait déjà joué sous la direction de Mourinho à Manchester United, sachant que l'entraîneur portugais dirige actuellement le Real Madrid.

McTominay a déclaré, dans un entretien accordé au journal Corriere della Sera : « Si Mourinho m'appelait pour aller au Real Madrid ? Si cela arrivait, j'y réfléchirais. »

Il a ajouté : « Je ne suis pas inquiet à l'idée de subir une opération au cœur, c'est un problème que je dois gérer. »

Il a insisté : « L'Inter Milan n'est pas plus fort que Naples, nous l'avons déjà battu, donc je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas le refaire. »

Il a poursuivi : « Peut-être parce que l'Inter possède un effectif plus fort ? Non. Je ne resterai jamais assis ici à dire que les autres sont meilleurs que nous, ou qu'ils ont des joueurs plus forts, car ce n'est pas ainsi que je vois le football. Reconnaître quelque chose de ce genre serait un signe de faiblesse. »

Il a commenté : « De Conte à Allegri, qu'est-ce qui a changé ? Ce sont deux entraîneurs différents. Conte était très concentré sur l'aspect tactique, et nous nous entraînions beaucoup. J'ai vécu deux années formidables avec lui. C'est un entraîneur exceptionnel qui ne cesse de gagner. »

McTominay a souligné : « Seul le temps nous dira comment les choses évolueront avec le nouvel entraîneur, mais jusqu'à présent c'est quelqu'un de bien qui a de bonnes idées tactiques. Nous avons simplement besoin de temps pour les appliquer et jouer un peu mieux. »

Il a conclu : « Pour l'instant, nous voulons poursuivre notre parcours en Ligue des champions, c'est une chose très importante pour nous. »

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