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FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduit par

6 joueurs et un entraîneur : un tsunami d'absences frappe le Bayern Munich face à Fribourg

Fribourg vs Bayern Munich
Fribourg
Bayern Munich
Bundesliga
V. Kompany
J. Kimmich
M. Neuer
A. Pavlovic
Allemagne
Belgique

Le club bavarois dispute la rencontre dans des conditions difficiles

Sept éléments seront absents avec le Bayern Munich face à son hôte Fribourg, lors du match prévu demain dimanche au stade « Europa-Park », dans le cadre des compétitions du championnat d'Allemagne, en raison de blessures et de circonstances familiales.

La formation bavaroise sera privée des services de Manuel Neuer, Jamal Musiala, Luis Díaz, Kim Min-jae, Joshua Kimmich et Aleksandar Pavlović, auxquels s'ajoute l'absence de l'entraîneur Vincent Kompany à la tête du staff technique.

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Neuer est absent en raison de la persistance de son inflammation des tendons du pied, tandis que Musiala poursuit sa convalescence après une déchirure des fibres musculaires à la cuisse droite.

Quant à Luis Díaz, il souffre d'une légère déchirure musculaire aux ischio-jambiers de la cuisse gauche, contractée lors de la confrontation face à Arsenal en Ligue des champions, tandis que Kim Min-jae est absent en raison d'une blessure musculaire subie durant le même match, qui l'a contraint à sortir à la mi-temps.

Kimmich s'éloigne pour des raisons familiales après le décès de son père, passant du temps avec sa famille, tandis qu'Aleksandar Pavlović souffre de problèmes au mollet, selon ce qu'a rapporté le site « Sky Sport Allemagne ».

Sur le plan du staff technique, Kompany est absent après avoir été victime d'un malaise alors qu'il assistait à un entraînement de l'équipe réserve, et a été transporté à l'hôpital pour y subir des examens et recevoir des soins médicaux.

Max Eberl, le directeur sportif du Bayern Munich, a assuré que l'état de l'entraîneur belge était stable, mais qu'il resterait encore plusieurs jours à l'hôpital, précisant que le club lui accorderait le temps nécessaire pour se rétablir, avant de reprendre ses fonctions.

Aaron Danks, l'entraîneur adjoint, devrait prendre en charge le Bayern Munich lors de la confrontation face à Fribourg, qui revêt une grande importance entre deux équipes qui se disputent le sommet de la Bundesliga.


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