Un rapport de presse a évoqué, ce jeudi, l'apparition de nouvelles informations concernant les liens entre le Premier ministre britannique, Andy Burnham, et les dirigeants de Manchester City.

Le Premier ministre britannique s'est retrouvé au cœur de la tempête des « contrats fictifs » qui a secoué Manchester City, après la condamnation du club pour de graves infractions financières, les plus importantes de l'histoire de la Premier League.

Sous la forte pression de l'opposition en Grande-Bretagne, Burnham a annoncé qu'il rendrait publics les détails de toutes ses relations et réunions avec les propriétaires émiratis du club, avant d'affirmer qu'il ne les avait rencontrés qu'une seule fois.

Burnham avait occupé le poste de maire du Grand Manchester de mai 2017 à juin 2026, une période marquée par une expansion considérable des investissements du groupe d'Abou Dhabi dans la ville.

Prochains matchs MCI Premier League 10:00 IPS Regarder

Six fois et non une seule

Selon le journal « The Sun », il est apparu hier que le Premier ministre britannique, Andy Burnham, avait rencontré des responsables de Manchester City au moins six fois lorsqu'il était maire de la ville, ce qui démentit ses affirmations selon lesquelles il n'aurait tenu qu'« une seule réunion importante avec les responsables du club ».

Le Premier ministre a été averti que les questions relatives à ses liens avec les propriétaires du club touché par le scandale de manipulation financière « ne disparaîtront pas », lors de son audition au sujet d'une enquête menée par le journal « The Sun » sur leurs relations.

Le journal a déclaré : « Nous avons révélé un registre d'intérêts supprimé par la suite, qui montre qu'il a été reçu en grande pompe à deux reprises par le président du conseil d'administration de Manchester City, Khaldoon Al Mubarak. Cela contredit l'affirmation faite par M. Burnham devant les députés lundi. »

Et d'ajouter : « Dans le même temps, il est apparu la nuit dernière que celle qui lui a succédé au poste de maire de Manchester, Bev Craig, a emmené un représentant du club à Delhi et Mumbai lors d'un voyage organisé par le ministre des Affaires économiques Jonathan Reynolds. »

Le journal a poursuivi : « Les liens de M. Burnham avec le club ont été passés au crible après qu'il a déclaré qu'il serait très inquiet de perdre les propriétaires d'Abou Dhabi. »

Des sources aux Émirats arabes unis ont indiqué que la lourde sanction qui sera infligée à Manchester City après sa condamnation pour plus de 100 infractions aux règles de la Premier League pourrait entraîner la perte de 30 milliards de livres sterling d'investissements britanniques.

Le journal a continué : « Hier, M. Burnham a déclaré devant la Chambre des communes que sa déclaration vague concernant les visites gratuites au stade de l'Etihad "à quelques occasions" incluait les deux dîners qu'il a partagés avec Al Mubarak. Il a également insisté sur le fait qu'ils n'avaient jamais discuté de l'enquête menée par une commission indépendante. »

La réponse de Burnham insuffisante

La cheffe du parti conservateur Kemi Badenoch a réagi en déclarant : « Je ne pense pas que sa réponse soigneusement formulée sera suffisante. »

D'autres registres dissimulés ont montré que Burnham avait tenu des réunions privées avec le directeur général de la ville de Londres Ferran Soriano en 2023, et avec l'ancien directeur des opérations Roel de Vries en 2025.

Il est entendu que Burnham a rencontré les deux personnes à la salle « Co-op Live » de la ville, dont le groupe Abu Dhabi United du cheikh Mansour détient une partie.

La réunion avec Soriano, directeur de la société Co-op Live, a eu lieu après l'achèvement des travaux de construction du toit. De Vries, membre du conseil exécutif, l'a rencontré pour célébrer l'organisation par Manchester de la cérémonie des Brit Awards.

La nuit dernière, une vidéo de Burnham est apparue lors d'un match de Manchester City daté du 15 décembre 2018.

Le blogueur Ian Cheeseman l'a interviewé à l'extérieur de l'espace d'hospitalité exclusif du Tunnel Club lors du match contre Everton, le club de cœur de M. Burnham.

On ne sait pas s'il a payé de sa poche sa présence au match. Aucune visite n'a été consignée dans l'un ou l'autre des registres d'intérêts.

Les deux dîners pris par M. Burnham ont été consignés dans un registre qu'il a signé en 2020, mais ce registre a été supprimé du site de la Greater Manchester Combined Authority.

La BBC a rapporté que la politique de l'autorité consiste à ne publier que les contributions relevant du mandat du maire en exercice.

Pourtant, des contributions remontant à 2022 restent accessibles, bien que le mandat du maire actuel commence en 2024.

Évoquant l'investissement d'Abou Dhabi dans le quartier entourant le stade de City, l'actuelle maire de Manchester, Mme Craig, a déclaré au journal The Guardian : « Si un club de football enfreint les règles, alors un club de football doit être sanctionné pour avoir enfreint les règles. »

Et de poursuivre : « Je pense que cela peut aussi être vrai en même temps : si vous demandez aux habitants de l'est de Manchester s'ils ont bénéficié d'une nouvelle bibliothèque, d'un nouveau centre de loisirs ou d'un nouveau collège pour le secondaire, ils auront ressenti ce bénéfice. »