La France a fait la différence face à la Belgique sur le score de 1-0, ce lundi, lors de la deuxième journée du groupe 1 de la Ligue des nations, poursuivant son début parfait sous la houlette de Zinédine Zidane après avoir signé sa deuxième victoire consécutive.

La France est ressortie du match de ce soir avec deux statistiques marquantes : l'une négative, liée à l'incapacité des Bleus à marquer en première période, et l'autre positive, à savoir la poursuite de sa domination sur la Belgique dans les confrontations officielles compétitives.

Selon les statistiques de « Stats du Foot », la France n'a inscrit aucun but en première période lors de ses 6 derniers matchs, prolongeant ainsi la série de ses débuts offensifs poussifs.

Forums Kooora









À l'inverse, la France a, avec le résultat de ce jour, remporté ses 8 derniers matchs officiels face à la Belgique, poursuivant sa nette domination sur les Diables Rouges.





La France porte son total à 6 points en tête du groupe, tandis que la Belgique reste à 3 points.

La France disputera son prochain match face à l'Italie le 2 octobre, alors que la Belgique affrontera la Turquie lors de la troisième journée.