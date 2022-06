Des scores fleuves et des situations ubuesques. Les matches truqués de la dernière journée de la D4 sud-africaine ne sont pas passés inaperçus.

Selon un célèbre adage, « plus c'est gros et plus ça passe ». Mais pas toujours. La dernière journée de la quatrième division sud-africaine a été marquée de nombreux matches truqués tous plus rocambolesques les uns que les autres.

94 buts en deux matches…

Avant cette dernière journée de la Provincial ABC Motsepe League, disputée le samedi 21 mai, les Shivulani Dangerous Tigers et le Matiyasi FC étaient à la lutte pour monter à l'étage supérieur. Les Tigers possédaient trois points d'avance et une différence de buts de +16.

De quoi être serein pour assurer la montée mais le Matiyasi FC s'est mis d'accord avec son adversaire du jour, les Nsami Mighty Birds, pour truquer la rencontre afin d'assurer un score fleuve.

Bilan des courses : une victoire 59-1. Les Mighty Birds ont inscrit 41 buts contre leur camp et ont terminé le match à sept après quatre expulsions.

Autre fait étrange dans cette rencontre, un joueur expulsé en premier mi-temps a inscrit un but lors de la deuxième période… selon le média sud-africain Far Post.

Mais le plus savoureux, c'est que les Tigers, qui jouaient en même temps contre les Kotoko Happy Boys, ont été informés des événements bizarres de l'autre rencontre.

Découvrant qu'il y avait 22-0 à la mi-temps du match du Matiyasi FC, les Tigers ont demandé à leurs adversaires de lever le pied. Les Happy Boys se sont exécutés en ne revenant qu'avec sept joueurs sur le terrain pour la deuxième période. Motif officiel ? Plusieurs joueurs étaient… fatigués.

Grâce à ce coup de pouce, les Tigers ont écrasé les Happy Boys 33-1 qui ont d'ailleurs été très généreux en inscrivant sept buts contre leur camp.

2-1 et 2-2 à l'aller

Evidemment, après de tels scores, la Fédération sud-africaine de football (SAFA) a pris immédiatement des sanctions. Les quatre clubs ont été exclus à vie de toutes compétitions.

L'entraîneur du Matiyasi FC, Kaizer Hlungwane et son homologue des Nsami Mighty Birds, Kulani Thwala ont été suspendus de toutes activités liées au football pour une durée de huit ans.

SAFA Mopani Region suspend Matiyasi FC head coach Kaizer Hlungwane & Nsami Mighty Birds FC coach Kulani Thwala from football activities for 8 years. Matiyisi FC is banned permenatly.

Mighty Birds 1-59 Matiyasi

-The match was fixed

-41 goals were own goals



Mighty Birds 1-59 Matiyasi



-The match was fixed

-41 goals were own goals#SAFARegionalLeague pic.twitter.com/xHZEMPyt7Z — Nathi Kubyane (@Nathaniels15) May 31, 2022

« Lorsque les équipes s'étaient rencontrées précédemment en mars, les scores étaient plus conformes aux attentes, Matiyasi battant Mighty Birds 2-1 tandis que Dangerous Tigers a concédé le nul 2-2 avec les Happy Boys », a déclaré Vincent Ramphago, le président de la région de Mopani, à BBC Sport Africa.

Il a ajouté que l'arbitre du « 59-1 » n'avait pas comptabilisé correctement les buts : « Nous avons constaté que l'arbitre se contentait d'écrire, « le joueur numéro 2 a marqué 10 buts, le joueur numéro 5 a marqué 20 buts » et ainsi de suite. Mais il y a eu 41 buts contre son camp, alors comment les a-t-il comptabilisés ? »

Avec l'exclusion des quatre clubs impliqués dans les matches truqués, c'est le Gawula Classic, qui a terminé à la quatrième place du championnat, qui a été promu.

L'entraîneur des Mighty Birds se justifie

Face à un tel scandale, l'entraîneur des Mighty Birds, Kulani Thwala, s'est justifié, affirmant qu'il n'avait pas pu empêcher l'arrangement entre les deux équipes.

« Mes joueurs n'avaient pas le cœur à jouer car même une victoire ne changeait rien à notre situation. J'ai essayé de les pousser mais c'était impossible. Je n'ai rien pu faire », a-t-il déclaré.

« Lors du précédent match que nous avons joué, on nous a dit que l'arbitre faisait partie des Shivulane Dangerous Tigers. Nous avons marqué quatre buts, mais ils ont tous été refusés par l'arbitre. Lorsqu'un joueur du club adverse a manqué le cadre et touché le petit filet, l'arbitre a dit qu'il y avait but. Nous avons porté réclamation, mais on nous a dit que la décision de l'arbitre était définitive », a-t-il ajouté.