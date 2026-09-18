Zinédine Zidane, le sélectionneur de l'équipe de France, s'apprête à dévoiler ce vendredi soir sa première liste avec les Bleus, en vue de disputer 4 matchs en Ligue des nations.

Le site Foot Mercato rapporte que le technicien français a mis à profit de longues semaines de travail pour suivre minutieusement les joueurs, selon une méthode bien à lui.

Zidane n'a pas opéré de changement radical dans sa manière de constituer la liste préliminaire, puisqu'une première liste de 55 joueurs a été établie, à raison de 5 noms par poste. Le staff technique des Bleus a toutefois également veillé à intensifier le suivi de joueurs bénéficiant d'une moindre exposition médiatique.

Pour mener à bien cette mission, les rôles ont été répartis au sein du staff technique, selon le journal L'Équipe, Fabien Barthez s'étant vu confier le suivi des gardiens de but, apparaissant par exemple à Toulouse, tandis que les joueurs des autres postes ont fait l'objet d'une double lecture, voire parfois d'une triple.

David Bettoni, le fidèle adjoint de Zidane, a apporté son expérience d'entraîneur, tandis que Stéphane Blanc s'est davantage concentré sur le suivi et l'observation, sa spécialité première. Les deux hommes forment un duo particulièrement complémentaire, unis par une connaissance étroite après six années de collaboration au Real Madrid.

Le suivi de Blanc ne s'est pas limité aux joueurs français, son travail lui ayant également permis d'observer les futurs adversaires des Bleus, la Turquie, la Belgique et l'Italie figurant au programme de la Ligue des nations.

Le staff technique a ensuite mis en place un dispositif régulier pour suivre les joueurs ciblés. Zidane et ses adjoints se réunissaient toutes les deux semaines pour évaluer les différentes observations et décider quels joueurs nécessitaient une attention particulière.

Selon le quotidien français, Adrien Truffert a été suivi à deux reprises depuis les tribunes lors de ses matchs avec Bournemouth, tandis que Lucas Da Cunha, auteur d'un début de saison remarqué avec Côme, a lui aussi attiré l'attention.

Fred Tabet, le nouvel analyste vidéo, suivait quant à lui les joueurs de manière régulière. Bettoni, le premier adjoint de Zidane, s'est chargé de suivre plus particulièrement l'Allemagne et l'Italie, tandis que Blanc se concentrait sur la France et un certain nombre d'autres compétitions, Tabet suivant pour l'essentiel l'Angleterre et l'Espagne.

Cette organisation vise également à éviter de juger un joueur sur une seule impression. Tous les trois mois, les zones de suivi sont permutées, afin que différents membres du staff technique observent les joueurs candidats à une place en sélection au cours de la saison.

Cette méthode permet d'obtenir plusieurs lectures avant de prendre la décision finale. Zidane lui-même ne s'est pour l'instant pas beaucoup déplacé et n'a été aperçu qu'au stade Bollaert lors du Trophée des champions entre Lens et le Paris Saint-Germain. Selon le quotidien français, son statut d'icône mondiale rend parfois difficile l'organisation de ses déplacements. Il reste désormais à attendre le fruit de ce travail à travers la première liste de l'ère Zidane, qui révélera quels nouveaux visages sont parvenus à décrocher une place dans les plans du champion du monde 1998.

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