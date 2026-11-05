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Un match du championnat d’État brésilien des moins de 20 ans a sombré dans le chaos : une bagarre générale a entraîné l’attribution de 53 cartons rouges. Ces scènes extraordinaires se sont produites lors de la rencontre entre Uberlandia et Mamore, après qu’un but inscrit en toute fin de temps additionnel a provoqué une réaction furieuse qui a contraint l’arbitre à arrêter le match.

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Le football de jeunes brésilien bascule dans le chaos

Un match des moins de 20 ans disputé dans l’État brésilien du Minas Gerais s’est soldé par 53 cartons rouges après une immense bagarre. L’incident s’est produit dimanche lors du match aller d’une demi-finale du championnat de l’État entre Uberlandia et Mamore.

Les tensions ont commencé au début de la seconde période de cette rencontre électrique. Plusieurs dirigeants d’Uberlandia ont fait irruption sur le terrain de manière agressive après l’expulsion de l’un de leurs joueurs, provoquant une interruption de 40 minutes.

Le jeu a fini par reprendre, mais le chaos a éclaté lorsque Mamore a pris l’avantage 3-1 à la neuvième minute du temps additionnel. Selon les informations rapportées, le joueur de Mamore Davi a provoqué ses adversaires pendant les célébrations du but, déclenchant une violente confrontation sur le terrain.

L’arbitre contraint d’arrêter le match

L’ampleur de la bagarre a conduit à l’expulsion de 43 joueurs, de huit membres des staffs techniques et de deux membres du conseil d’administration d’Uberlandia. L’arbitre Fernando Patrick Drosghic Modesto n’a eu d’autre choix que d’arrêter immédiatement la rencontre.

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Dans son rapport officiel, l’arbitre a décrit la situation impossible à gérer à laquelle il a été confronté sur le terrain. « À la 54e minute de la seconde période, une bagarre générale a éclaté, rendant impossible la présentation des cartons rouges ainsi que l’application du protocole de fin de match », a écrit Drosghic Modesto, selon Reuters.

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« Par conséquent, compte tenu de toute cette agitation et du manque de sécurité, j’ai déclaré le match terminé. » L’arbitre a également confirmé qu’une plainte officielle avait été déposée à la suite de menaces verbales proférées à son encontre.

Le précédent record du monde largement battu

Modesto a aussi indiqué dans son rapport que l’équipe de Mamore avait vandalisé son vestiaire après le match. Ce total de 53 expulsions pulvérise le précédent record du monde Guinness du nombre de cartons rouges distribués lors d’un seul match de football.

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Ce record était de 36 cartons rouges. Il avait été établi en février 2011 lors d’un match chaotique de cinquième division argentine entre Atletico Claypole et Victoriano Arenas.

Après ces scènes déplorables, Uberlandia a publié un communiqué condamnant fermement ces comportements inacceptables. Le club a confirmé que « les mesures disciplinaires appropriées concernant les personnes impliquées ont déjà été prises en interne, car la formation sportive est, avant tout, une question de développement personnel ».

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Uberlandia déclare forfait pour le match retour

Avec autant d’expulsions consignées par l’arbitre, Mamore ne disposait plus d’assez de joueurs éligibles pour aligner légalement une équipe lors du match retour de la demi-finale. Cette rencontre n’aura toutefois pas lieu.

Mercredi, Uberlandia a annoncé qu’il déclarerait officiellement forfait pour le match retour. Le club a présenté cette décision comme un « geste de fair-play » après les événements honteux qui ont gâché le match aller.

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Ce forfait inhabituel signifie que Mamore se qualifiera automatiquement pour la finale du championnat de l’État des jeunes. Les deux clubs risquent désormais de lourdes sanctions de la part des instances régionales du football brésilien.