Manchester City a essuyé un coup dur après avoir été reconnu coupable de 114 chefs d'accusation liés à des infractions aux règlements financiers de la Premier League, dans une affaire remontant à plusieurs années d'enquêtes, en pleine période d'un mercato estival au cours duquel le club a dépensé des sommes colossales pour renforcer son effectif.

Selon le journal « Sport », le verdict est tombé au moment où Manchester City figure en tête de la liste des clubs les plus dépensiers durant le mercato estival, après que le montant de ses ventes a atteint 337,02 millions d'euros, contre des dépenses s'élevant à 526,20 millions d'euros.

Les mouvements du club sur le marché ont vu le record du transfert le plus cher de son histoire battu à deux reprises, après avoir recruté Elliot Anderson en provenance de Nottingham Forest pour 135 millions d'euros, avant d'engager Enzo Fernández pour 145 millions d'euros, ce dernier devenant le transfert le plus cher de la Premier League, à égalité avec Alexander Isak.

Manchester City a également déboursé 95 millions d'euros pour recruter Ayoub Bouaddi en provenance de Lille, portant le total des dépenses du club pour renforcer l'entrejeu à 375 millions d'euros.

Les mouvements du club ne se sont pas limités au milieu de terrain, puisqu'il a dépensé 70 millions d'euros pour recruter Iliman Ndiaye en provenance d'Everton, ainsi que 37,5 millions d'euros pour engager l'ailier Allan.

Manchester City a conclu trois autres transferts avec des joueurs qui ont finalement été prêtés, à savoir l'ailier Jeremy Monga, qui a coûté 11,7 millions d'euros au club et a rejoint Swansea City, l'ailier Ditouerbé pour 25 millions d'euros, actuellement à Monaco, ainsi que le gardien Shea Charles, qui a coûté 3,5 millions d'euros au club et évolue avec les Queens Park Rangers.

Le club a également recruté le gardien Roli pour occuper le poste de deuxième gardien, pour un montant similaire à celui déboursé pour Shea Charles.

Ces mouvements interviennent au moment où Manchester City fait face à un ensemble de sanctions potentielles en lien avec l'affaire, qui pourraient inclure :

Les sanctions potentielles auxquelles Manchester City fait face :

Des amendes financières

Un retrait de points

Des restrictions sur l'enregistrement de nouveaux joueurs

D'autres sanctions liées à la participation aux compétitions, selon la décision finale.

Le dernier mercato offre à Manchester City une large liste de joueurs, ce qui pourrait fournir au club davantage d'options pour composer avec d'éventuelles restrictions sur les recrutements si elles venaient à être imposées dans le cadre de la sanction finale.