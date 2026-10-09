51 ans : les supporters de Manchester United renouent avec leurs moqueries cinglantes envers City

Les supporters de Manchester United s'apprêtent à ressortir la célèbre banderole du « compteur » dans la tribune Stretford End, pour se moquer de Manchester City lors du match de Manchester United face à Tottenham, prévu demain samedi dans le cadre de la Premier League.

Le retour de cette banderole intervient après la condamnation de City dans 114 des 115 chefs d'accusation retenus contre lui par la Premier League, à l'exception d'un seul, ce qui a jeté une ombre sur les titres remportés par le club, que beaucoup considèrent désormais comme entachés.

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Selon le site « The Athletic », le groupe « The Red Army » a déboursé 114 livres sterling pour fabriquer une nouvelle banderole, qui portera l'inscription « 51 ans », une annulation symbolique des 20 titres majeurs remportés par City depuis son rachat par Abou Dhabi en 2009.

L'histoire de la banderole

La banderole comptait le nombre d'années écoulées depuis le dernier titre de City, et est apparue pour la première fois en 2000 avec l'inscription « 24 ans », en référence à son sacre en League Cup en 1976.

La banderole était mise à jour chaque année, jusqu'à ce qu'elle soit définitivement retirée après la victoire de City en FA Cup en 2011. Elle a été brandie pour la dernière fois en 2010, lors de la demi-finale retour de la League Cup entre les deux équipes à Old Trafford, et portait l'inscription « 35 ans ».

Le groupe « Stretford End Flags » avait vendu la banderole originale, compteur compris, à un collectionneur au Koweït pour 7 000 livres sterling, en 2013, et cherche actuellement à la récupérer.

Lors de sa première conférence de presse depuis le prononcé du verdict, Enzo Maresca, l'entraîneur de Manchester City, a nié ce vendredi matin que les titres du club soient entachés.



