50kg de DROGUE dans des sachets Cristiano Ronaldo !

Les aventures de Cr7 continuent. Après avoir contribué à sauver un enfant, Ronaldo a vu des trafiquants détourner ses sachets.

De la cocaine de marque "Cristiano Ronaldo" en vente ? Ce n'est pas tout a fait ça, mais presque, comme le relate le New York Daily News.

Pendant ce temps à New York, 50kg de cocaine ont été saisies dans ses sachets de la marque de Cristiano Ronaldo.



(New York Daily News) pic.twitter.com/jvkXXn8zkt — FrSerieA (@FrSerieA) April 2, 2021

Un raid des autorités dans un appartement du Queens a permis de trouver 50 kilos de cocaïne estampillé du surnom de la superstar du football portugais Cristiano Ronaldo, ont déclaré jeudi les procureurs de New York, comme le rapporte le média américain, ce vendredi.

Une valeur de 2 millions de dollars

"Un groupe de travail de la DEA et de la police d'État a fait une descente lundi après-midi dans un appartement du septième étage de la 89e avenue à la 153e rue après avoir vu un homme entrer les mains vides et repartir avec une lourde valise. Les agents, qui jalonnaient le bâtiment dans le cadre d'une enquête en cours, ont trouvé 200000 dollars en espèces dans la valise et 50 paquets d'un kilo de cocaïne dans un placard verrouillé dans l'appartement, ont déclaré les procureurs.", peut-on ainsi lire dans le journal.

Cette cocaïne était estampillée «CR7», le fameux surnom de Cristiano Ronaldo. Le raid a également révélé une arme chargée et une opération d'emballage de drogue, ont déclaré les procureurs.

Christopher Jones, 43 ans, qui a été vu avec la valise pleine d'argent, et Wykim Williams, également 43 ans, qui a été arrêté près de l'appartement, ont été placés en état d'arrestation, ont indiqué les autorités. «Il est choquant de trouver, dans un placard d'appartement dans un grand lotissement résidentiel en face d'un parc public, une réserve de cocaïne d'une valeur de 2 millions de dollars, une arme de poing et du matériel pour soutenir le trafic de stupéfiants à grande échelle. a déclaré la procureure spéciale des stupéfiants Bridget Brennan, dont le bureau poursuit les deux hommes.