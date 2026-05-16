500 Miles d’Indianapolis : Mick Schumacher partira en pénalité dans cette épreuve légendaire

Dimanche, les 33 places sur la grille de départ de la course du 24 mai seront attribuées lors d’une séance qualificative raccourcie.

À midi heure locale (18h00 CEST, diffusion sur Sky), chaque pilote disposera d’une session individuelle de quatre tours sur l’ovale de l’Indianapolis Motor Speedway, avec pour objectif d’atteindre la vitesse moyenne la plus élevée possible. Selon le tirage au sort, Schumacher s’élancera en 15e position. Cette séance déterminera les places 13 à 33. Elle sera suivie de la qualification des 12 premiers (vers 22h30 CEST), puis d’une ultime session à six pour attribuer la pole.

La pluie a toutefois réduit son temps de préparation, et le pilote allemand, qui découvre cette année l’IndyCar, les ovales et la monoplace RLL Honda, n’a pas dépassé le 31^e rang lors des essais pour l’Indy 500. Sur les autres épreuves, son meilleur résultat est pour l’instant une 17^e place. Sur l’unique autre ovale du calendrier, à Phoenix en mars, il avait pourtant surpris en partant quatrième.

Quoi qu’il arrive, Schumacher marquera l’histoire de l’Indianapolis Motor Speedway : il est le premier Allemand à prendre part à l’épreuve depuis 103 ans.