La liste préliminaire de l'équipe de France suscite un vif intérêt cette semaine, après la révélation des noms de plusieurs joueurs candidats à figurer dans la première liste de l'entraîneur Zinédine Zidane, dont l'annonce officielle est prévue vendredi prochain.

Selon le journal « L'Équipe », cette liste préliminaire comprend des noms relativement inhabituels, parmi lesquels Esteban Lepaul, l'attaquant de Rennes, Pablo Pagis, le joueur du Paris FC, et Ismaïlo Ganiou, le défenseur de Lens.

Mais leur présence sur la liste préliminaire ne garantit pas leur convocation dans la liste définitive, celle qui disputera les prochains matches de la Ligue des nations, face à la Turquie le 25 septembre, à la Belgique le 28 septembre, à l'Italie le 2 octobre, puis de nouveau à la Belgique le 5 octobre.

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La liste préliminaire compte une cinquantaine de joueurs, et il ne s'agit pas d'une procédure nouvelle, puisque les fédérations sont tenues d'informer les clubs des joueurs qui y figurent, environ quinze jours avant l'annonce de la liste officielle.

Tous les noms sont susceptibles d'être convoqués, mais il y a une grande différence entre figurer sur la liste préliminaire et rejoindre effectivement le rassemblement de l'équipe à Clairefontaine, selon « L'Équipe ».

Ces listes revêtent néanmoins une importance particulière pour les joueurs, car elles témoignent du suivi du staff technique à leur égard et de son intérêt pour leur niveau, et elles peuvent aussi constituer un signe qu'un joueur est proche de porter le maillot de l'équipe nationale pour la première fois.

Les clubs ne préviennent parfois pas les joueurs

Un agent de joueurs a déclaré : « Les clubs cessent parfois d'informer le joueur après plusieurs présélections, puis vient le jour où la présélection se transforme en convocation effective, sans que personne ne s'y attende. »

L'information n'est transmise aux clubs que pour organiser la période de trêve internationale, tandis que les clubs restent libres d'en informer ou non les joueurs.

Un responsable de la Ligue française a précisé : « Les courriers des fédérations sont traités par le directeur de l'équipe ou le secrétariat. Si le joueur est habitué aux présélections, nous ne le prévenons pas. En général, nous ne transmettons l'information que s'il s'agit de la première fois, surtout si le joueur lui-même pose la question avant chaque trêve. »

La surprise reste possible jusqu'au jour de l'annonce de la liste définitive, comme l'a affirmé un autre agent : « Oui, cela est arrivé à plusieurs joueurs que je représente. Et il y a aussi ceux qui figurent toujours sur la liste préliminaire, mais qui ne sont jamais convoqués ; c'est fréquent, car les listes préliminaires ne changent pas beaucoup. Les clubs cessent parfois de prévenir après des présélections répétées, et vient alors le jour où la présélection se transforme soudainement en véritable convocation. »

Le journal français a conclu : « Dans tous les cas, figurer pour la première fois sur une liste préliminaire de l'équipe de France demeure un indicateur important que le joueur est entré dans le cercle d'intérêt du staff technique, même si cela ne se traduit pas directement par une convocation officielle. »

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