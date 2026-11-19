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L'ancien milieu de terrain de Manchester United Paul Ince a vivement critiqué son ancien club pour avoir dépensé 50 millions de livres afin de recruter Andrey Santos lors du mercato estival. L'ancien international anglais estime que cette somme considérable a été entièrement gaspillée et que le club peine désormais à attirer des joueurs de tout premier plan.

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Un montant de transfert considérable remis en question

Ince a vivement critiqué la décision de Manchester United de recruter Santos. Le club a dépensé 50 millions de livres pour faire venir le Brésilien de Chelsea lors du mercato estival. Manchester United a recruté Santos ainsi que Youri Tielemans et Carlos Baleba pour étoffer son milieu de terrain.

Mais Santos n'a été titulaire que lors de quatre des dix premiers matches du club en Premier League sous les ordres de l'ancien entraîneur Michael Carrick. Après le départ de Carrick , Mauricio Pochettino est arrivé à Old Trafford. Malgré ce changement d'entraîneur, Ince estime que le montant considérable du transfert représente un gaspillage pur et simple des ressources du club.

De l'argent gaspillé au lieu de renforcer d'autres secteurs

Ince est convaincu que les fonds consacrés à Santos auraient dû être investis dans d'autres secteurs du jeu. Selon lui, l'effectif actuel manque cruellement de qualité en défense comme en attaque.

« Pourquoi ont-ils dépensé 50 millions de livres pour Santos ? », a déclaré Ince au The Sun. « C'est 50 millions de livres gaspillés. Ils auraient pu investir cet argent dans la défense ou acheter un attaquant. Ils ont [Kobbie] Mainoo, qui doit progresser. C'est lui qui doit jouer, pas Santos. »

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Impact physique et stratégie de recrutement défaillante

Les critiques d'Ince ne se limitent pas à Santos : il remet aussi en question les arrivées récentes de Tielemans et Baleba. Il souligne que les attentes auxquelles Tielemans doit répondre sont nettement plus élevées, tandis que Baleba enchaîne les blessures depuis son transfert à 70 millions de livres. Ince pointe également un net manque d'impact physique au milieu de terrain.

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« Tielemans, lui aussi, était fantastique à Villa, mais c'est une autre histoire quand on arrive à United, a-t-il ajouté. Baleba n'a pas beaucoup joué l'an dernier. Il arrive pour 70 millions de livres, dispute quelques matches et se blesse de nouveau. Le football évolue. Il ne suffit plus d'enchaîner les passes. Il faut gagner ses duels. On entendait souvent Pep Guardiola dire : “Nous n'avons pas gagné nos duels, nous n'avons pas remporté nos tacles.” Le jeu est plus physique, plus puissant. »

Reconstruire avec un nouvel entraîneur

Pochettino devrait disposer de moyens financiers pour renforcer l'effectif lors du prochain mercato de janvier. Ince craint toutefois que le club ait du mal à recruter des joueurs de tout premier plan comme Declan Rice ou Jude Bellingham. Selon lui, l'instabilité persistante a gravement nui à sa réputation auprès des meilleurs joueurs.

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« Depuis le départ de Sir Alex Ferguson, c'est un désastre complet, a conclu Ince. Est-ce que tous les joueurs du monde voudraient venir à United ? Non, parce que c'est la pagaille là-bas, le chaos. »