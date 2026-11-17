Partager Suivez GOAL sur Google

Paul Ince a déclaré à GOAL que trop de joueurs à Old Trafford « ne sont pas des joueurs de Manchester United » et que des sommes importantes avaient été « gaspillées » pour recruter Andrey Santos et Youri Tielemans lors du mercato estival 2026. Manchester United est considéré comme ayant négligé ses besoins les plus pressants en matière de recrutement, en renforçant les mauvais secteurs.

Publicité

Des sommes colossales dépensées au milieu de terrain

Depuis quelque temps, l’idée fait largement consensus : le « Théâtre des rêves » a besoin de renforts défensifs pour remédier à des failles plutôt inquiétantes. En 2025, des sommes considérables avaient été investies dans des joueurs à vocation offensive comme Matheus Cunha, Bryan Mbeumo et Benjamin Sesko.

Quelque 12 mois plus tard, la défense à quatre défaillante, système rétabli après le départ de Ruben Amorim, a de nouveau été négligée, tandis que des joueurs comme Tielemans, Santos et Carlos Baleba ont été recrutés . À eux trois, ils ont coûté environ 155 millions de livres (204 millions de dollars) .

Pochettino succède à Carrick, limogé

Les joueurs recrutés auprès d’Aston Villa, de Chelsea et de Brighton ont peu apporté. Manchester United s’est retrouvé menacé de relégation en Premier League avant de démettre Michael Carrick de ses fonctions d’entraîneur et de se tourner vers Mauricio Pochettino, qui s’apprête à quitter la sélection masculine des États-Unis pour le rejoindre.

L’Argentin, qui a déjà travaillé en Angleterre à Southampton, Tottenham et Chelsea, aura plusieurs problèmes à régler . Le mercato ne rouvrira pas avant janvier : il devra donc faire avec les moyens dont il dispose pour l’instant.

Publicité Publicité

Le regard d’Ince sur Tielemans et Santos

Interrogé sur le fait que Tielemans et Santos n’auraient jamais apporté de véritable amélioration par rapport aux joueurs déjà présents à Old Trafford, l’ancien milieu de Manchester United Paul Ince, qui a remporté le titre avec le club et s’exprimait en collaboration avec freebets.com, a déclaré à GOAL : « Avant tout, je pense que le recrutement à Old Trafford a été mauvais.

Related Topics

Prochains matchs LIV Premier League 11:30 MUN

« Toute direction ou cellule de recrutement de haut niveau saurait qu’il faut commencer par renforcer la défense. Il leur fallait deux défenseurs centraux, un arrière gauche, un arrière droit, peut-être un deuxième gardien. Qu’ils aient ciblé le milieu de terrain cette saison m’a donc vraiment paru étrange.

« Le cas d’Andrey Santos était encore plus étrange : payer 50 millions de livres pour quelqu’un qui a à peine joué à Chelsea. C’est un jeune milieu de terrain et je me demande : “Pourquoi acheter un joueur comme lui alors que nous avons déjà Kobbie Mainoo à Manchester United ?” C’est un jeune dont tout le monde parle depuis deux ou trois ans. Il n’a pas encore vraiment confirmé, même s’il a montré par moments qu’il pouvait devenir un grand joueur. Mais il a besoin de jouer davantage et de poursuivre sa progression.

Publicité

« Alors pourquoi faire venir quelqu’un d’autre pour jouer exactement au même poste quand on a déjà ce profil ? Pour moi, c’était en quelque sorte 50 millions de livres gaspillés. Cette somme aurait pu servir à recruter un attaquant ou deux défenseurs.

« Quant à Tielemans, certains joueurs sont à l’aise dans certaines équipes. À Aston Villa, il était exceptionnel. Je pense que c’était le niveau qui lui convenait, là où il n’y a pas beaucoup de pression. Il était l’un des principaux joueurs du club et était très, très bon. Mais les attentes sont différentes quand on arrive à Manchester United. Il faut être un joueur d’un autre niveau. Et je pense que, depuis son arrivée, nous avons vu que, malheureusement, il n’a pas ce niveau. »

Publicité

Trop de joueurs n’ont pas le niveau requis

Ince, qui a passé six ans à Manchester United entre 1989 et 1995, a poursuivi au sujet des difficultés de longue date du club à recruter des joueurs du calibre requis : « C’est difficile, parce que lorsqu’on arrive dans une équipe en difficulté, ce qui est clairement le cas de Manchester United, il est parfois difficile de montrer ce dont on est vraiment capable.

« Je pense que c’est ce que nous avons vu avec Tielemans. C’est sans aucun doute un très bon joueur. Mais est-il un joueur du niveau de Manchester United ? Je n’en suis pas sûr. Cela dit, je pourrais en dire autant de la plupart des joueurs de l’équipe.

Publicité

« Quand je suis arrivé à Manchester United en 1989-1990, je regardais autour de moi dans le vestiaire et je me disais : “Waouh, Bruce, Robson, Hughes, voilà des joueurs de Manchester United.” Aujourd’hui, on ne trouve plus ce genre de joueurs. On trouve des joueurs qui jouent effectivement pour Manchester United, mais qui ne sont pas des joueurs de Manchester United. C’est toute la différence.

« Manchester United était le seul club pour lequel on disait : “Ce n’est pas un joueur de Manchester United.” On ne disait jamais que quelqu’un n’était pas un joueur de Liverpool ou de Manchester City. C’était toujours : “Ce n’est pas un joueur de Manchester United.” Il faut être un certain type de joueur pour jouer à Manchester United. Il faut répondre présent semaine après semaine, à la hauteur des attentes des supporters, se comporter comme il faut et respecter les exigences à l’entraînement. Tout cela fait partie de ce qu’est un joueur de Manchester United. Et malheureusement, Manchester United n’a plus ces joueurs-là.

Publicité

« Je pense que Tielemans en a probablement fait les frais. Il est arrivé dans un club en difficulté. C’est la même chose pour Santos : quand on rejoint un club de football, on veut arriver dans un club qui a connu le succès et continuer à bâtir sur ces acquis.

« Alex Ferguson était excellent dans cet exercice : recruter un, deux ou trois joueurs, dont moi, Andrei Kanchelskis et Mark Hughes, et continuer à bâtir. Manchester United semble avoir recruté des joueurs simplement pour recruter. C’est pour cela que le club a connu des difficultés cette année. »

Publicité

Liverpool, premier test pour Pochettino

Manchester United peine à prendre le contrôle des matches et son capitaine emblématique Bruno Fernandes porte de nombreuses attentes au milieu de terrain. Il n’a pas été au meilleur de sa créativité, mais a besoin que d’autres l’aident des deux côtés du terrain.

Une nouvelle ère s’ouvrira pour Manchester United dimanche à Anfield, où Liverpool sera l’adversaire de Pochettino pour son premier match à la tête de l’équipe. Il a besoin que certains joueurs décevants jusqu’ici en 2026-2027 élèvent leur niveau et prouvent qu’ils peuvent être des atouts à long terme pour le club, sacré 13 fois champion de Premier League.