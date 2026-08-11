Le Barça et Manchester City poursuivent leurs négociations concernant le transfert de Rodri vers le club catalan, après que le joueur a tranché quant à son avenir et affiché sa volonté de porter le maillot du Barça la saison prochaine, refusant des offres du Real Madrid ainsi que la proposition de Manchester City pour prolonger son contrat.

Les deux parties cherchent à parvenir à un accord dans les meilleurs délais, mais les négociations restent plus complexes qu'elles n'y paraissent, en raison d'un désaccord manifeste sur la contrepartie financière de l'opération, selon les informations du quotidien espagnol « Marca ».

Contrairement à ce qu'ont rapporté certains articles de presse au sujet d'un accord définitif trouvé entre le Barça et Manchester City concernant le transfert de Rodri, les négociations n'en sont pas encore à ce stade.

Malgré les bonnes relations qui unissent les deux clubs, l'accord ne semble pas proche, après que le Barça a soumis une offre initiale d'une valeur de 50 millions d'euros pour s'attacher les services du joueur, une offre refusée par Manchester City.

Le club anglais tient à obtenir au moins 70 millions d'euros en échange de la cession du milieu de terrain espagnol, tandis que le Barça ne semble pas disposé, à l'heure actuelle, à débourser une telle somme.

Deco, le directeur sportif du Barça, devrait tenir une réunion avec Hugo Viana, le directeur sportif de Manchester City, dans les prochaines heures, afin de tenter de rapprocher les points de vue et de trouver une formule satisfaisant les deux parties.

Les variables liées aux performances du joueur pourraient constituer une partie de la solution, le Barça tenant à un plafond financier inférieur aux exigences de Manchester City.

Deco et Hugo Viana s'emploient à accélérer les négociations, alors que Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, souhaite l'arrivée de Rodri au sein de l'équipe dans les plus brefs délais.

Le joueur était attendu à l'entraînement du Barça mercredi, aux côtés des autres joueurs de la sélection espagnole, mais la finalisation de l'opération à cette date semble difficile compte tenu de la poursuite des négociations.

Rodri passera par ailleurs une visite médicale avant la finalisation de son transfert, tandis que plusieurs détails de l'accord entre le Barça et Manchester City restent à régler et à peaufiner.