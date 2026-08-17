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Hussein Hamdy

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50 millions d'euros : l'AC Milan boucle un transfert majeur en provenance de la Ligue 1

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D. Moreira
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Mouvement surprise

Le Milan AC a bouclé un transfert majeur en provenance du championnat de France pour un montant de 50 millions d'euros, après l'échec des négociations avec Leipzig.

Plusieurs sources ont indiqué que le Milan AC se trouvait dans la phase finale pour recruter Diego Moreira, joueur de Strasbourg, pour environ 50 millions d'euros.

Plus tôt cet été, le joueur international belge, âgé de 22 ans, avait été associé à un possible transfert en Serie A par l'intermédiaire de la Roma, mais le coût de l'opération était trop élevé.

La Roma avait déjà présenté une offre de 35 millions d'euros, assortie de 10 millions d'euros de bonus, le club français obtenant 10 % sur la future vente du joueur.

Leipzig avait ensuite fortement poussé pour conclure l'affaire, mais « Sky Sports Allemagne » a confirmé que le club n'était pas près de trouver un accord.

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En revanche, le Milan AC s'est mobilisé de manière surprenante avec l'aide de l'agent de joueurs Jorge Mendes, pour parvenir à un accord avec le joueur et le club dans un délai très rapide.

Plusieurs sources ont désormais confirmé, parmi lesquelles l'expert du mercato Fabrizio Romano, « Sky Sport Italia », la chaîne « Sport Italia » et « Sport Mediaset », les mêmes détails, indiquant que le Milan AC travaille sur les détails finaux de l'affaire et organise la date de la visite médicale.

Selon « Football Italia », la valeur totale du transfert devrait atteindre environ 45 à 50 millions d'euros, bonus et pourcentage sur une future vente compris, bien que Fabrizio Romano et « Sport Italia » indiquent que l'opération s'élève à 50 millions d'euros plus les primes.

« Sky Sport Italia » a révélé que la visite médicale du joueur aurait lieu le mardi 18 août.

Moreira occupe principalement le poste d'ailier gauche, et peut également évoluer sur le côté droit en cas de besoin.

Chelsea avait vendu le joueur à Strasbourg pour 8,5 millions d'euros lors de l'été 2024, tout en conservant une clause de rachat du joueur, mais il ne semble pas enclin à l'activer.

Moreira compte quatre sélections avec l'équipe première de Belgique, après avoir précédemment représenté le Portugal au niveau des équipes de jeunes ; il a par ailleurs fêté son vingt-deuxième anniversaire plus tôt ce mois-ci.

La saison dernière, Moreira a délivré cinq buts et neuf passes décisives en 42 matchs toutes compétitions confondues avec Strasbourg.

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