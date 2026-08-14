Comme le rapportent de manière concordante Sky Sports et le Guardian, Arsenal a contacté les dirigeants du Bayer Leverkusen afin de sonder la possibilité d’un transfert de Quansah cet été.

Les Gunners veulent ainsi compenser les absences sur blessure du défenseur central William Saliba et du latéral droit Jurrien Timber avec le joueur de 23 ans. Quansah peut évoluer, en plus de son poste principal dans l’axe de la défense, au poste de latéral droit dans une défense à quatre et serait donc parfaitement adapté.

L’Anglais, transféré l’an dernier de Liverpool à Leverkusen pour une indemnité de 35 millions d’euros, s’est mis en lumière auprès de clubs encore plus huppés grâce à une solide première saison avec le Bayer. En outre, il s’est installé en équipe d’Angleterre et faisait partie du groupe de Thomas Tuchel pour la Coupe du monde, disputant trois matches lors du tournoi en Amérique du Nord au poste de latéral droit.

Arsenal devrait sans doute offrir au moins 50 millions d’euros pour Quansah

Il est très incertain que les avances d’Arsenal pour Quansah aient une chance d’aboutir. Selon ces informations, Leverkusen n’a aucun intérêt à laisser partir l’un de ses cadres, qui est encore sous contrat à long terme avec le Werkself jusqu’en 2030. D’après le Guardian, le Bayer ne commencerait à réfléchir qu’à partir d’une offre d’au moins 50 millions d’euros.

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Arsenal ne serait en réalité pas disposé à dépenser autant d’argent pour le nouveau défenseur recherché. Le champion d’Angleterre suivrait également un autre défenseur central avec Ezri Konsa d’Aston Villa, et une offre de 35 millions d’euros pour Konsa aurait récemment été rejetée par Villa. Il est possible qu’Arsenal tente au moins sa chance auprès de Leverkusen avec une offre d’un montant similaire et espère que le club de Bundesliga finira par céder en dessous des 50 millions.

Dans le même temps, Liverpool aurait encore jusqu’à récemment, selon certaines informations, une option de rachat de Quansah fixée à 70 millions d’euros, lui qui avait rejoint le centre de formation des Reds dès l’âge de cinq ans. Cette option aurait toutefois expiré entre-temps.

Quansah était un titulaire indiscutable dans l’axe de la défense de Leverkusen la saison dernière. L’international anglais a disputé 44 matches toutes compétitions confondues, pour cinq buts inscrits.