Le Prix FIFA pour la paix continue de faire polémique. Dans une lettre adressée à la Fédération internationale de football (FIFA), 50 députés européens ont demandé l’ouverture d’une enquête sur les circonstances ayant poussé le président de l’instance, Gianni Infantino, à décerner cette récompense au président américain Donald Trump.

Dans une lettre adressée à la commission d’éthique de la FIFA, ces parlementaires, issus de treize pays différents, ont exhorté l’instance à « mener une enquête avec la plus grande rapidité et la plus grande sincérité », une demande déjà formulée par l’organisation de défense des droits humains FairSquare depuis décembre dernier, selon le journal français L’Équipe.

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Ces élus, principalement socialistes démocrates, libéraux et Verts, estiment que leur demande « offre à la FIFA l’occasion de prouver son engagement en faveur de la neutralité politique, de la transparence et de la responsabilité », en faisant pleinement la lumière sur les circonstances dans lesquelles Gianni Infantino a décerné le Prix de la paix de la FIFA à Donald Trump.

L’amplification de la contestation

L’organisation « FairSquare » a salué la lettre des cinquante députés européens, la qualifiant d’« intervention la plus marquante de responsables politiques européens contre la mauvaise gouvernance et les violations des règles au sommet du football mondial depuis que le Parlement européen avait appelé, en 2015, le prédécesseur d’Infantino, Sepp Blatter, à démissionner ».

Elle réclame notamment une enquête de la commission d’éthique de la FIFA, rappelant que l’instance n’a toujours pas dévoilé ses critères ni ses procédures d’attribution.

Pour FairSquare, la posture d’Infantino met en péril « l’intégrité et la réputation du football et de la FIFA elle-même ».

L’organisation bénéficie par ailleurs du soutien de la Fédération norvégienne de football, seule parmi les 211 associations membres de la FIFA à s’être jointe à cette initiative.

La Fédération norvégienne a également déposé une plainte auprès de la Commission d’éthique de la FIFA, qui n’a pour l’instant ouvert aucune enquête, et l’instance internationale n’a émis aucune réponse à ces plaintes, ni à la polémique suscitée par le Prix de la paix.

Quelles pourraient en être les conséquences ?

En cas de violation avérée du devoir de neutralité (article 15 du Code d’éthique de la FIFA), les responsables encourent une amende d’au moins 10 000 francs suisses et une suspension de toute activité liée au football pouvant aller jusqu’à deux ans.