Al-Hilal a signé une large victoire face à Al-Khaleej sur le score de 5-1, lors de la rencontre qui les a opposés dans le cadre de la quatrième journée de la Roshn Saudi League, mais les conditions climatiques extrêmes ont pesé sur la confrontation, un grand nombre de supporters ayant été contraints de quitter le stade Prince Mohammed bin Fahd avant le coup d'envoi de la seconde période.

La rencontre a été marquée par une nette hausse des températures et du taux d'humidité, ce qui a rendu l'atmosphère dans les tribunes très difficile pour les supporters, d'autant plus que le match s'est prolongé longtemps dans des conditions météorologiques éprouvantes.

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Selon les propos rapportés depuis la pelouse par le correspondant du réseau saoudien « Thmanyah », plus de 50 cas d'évanouissement se sont produits parmi les supporters durant le match, en raison de la forte chaleur et de l'humidité, ce qui a nécessité l'intervention des équipes médicales pour prendre en charge ces cas.

Les conditions climatiques difficiles ont conduit la plupart des supporters à quitter le stade à la fin de la première période, malgré l'importance considérable de la rencontre, à la recherche d'endroits plus adaptés et afin d'éviter de subir davantage de fatigue en raison de la chaleur et de l'humidité élevées.

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En revanche, les personnes victimes d'évanouissement ont bénéficié d'une prise en charge médicale à l'intérieur du stade, saluant le travail des responsables et du personnel du stade Prince Mohammed bin Fahd, qui sont intervenus rapidement pour secourir les supporters ayant eu besoin d'assistance.

Ces événements sont survenus lors d'une soirée durant laquelle Al-Hilal offrait une prestation offensive de haut niveau face à Al-Khaleej, terminant la rencontre sur une large victoire de 5-1, poursuivant ainsi ses résultats positifs en Roshn Saudi League, mais la scène vécue par les supporters est devenue l'un des faits marquants qui ont accompagné le match.

Cet incident met de nouveau en lumière l'importance d'assurer le plus haut degré de préparation médicale et les services nécessaires aux supporters lors des matchs disputés dans des conditions climatiques extrêmes, notamment avec la hausse des températures et des taux d'humidité, afin de garantir la sécurité des personnes présentes et la poursuite des rencontres dans des conditions sûres.