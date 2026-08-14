Le Marocain Ismaël Saibari a débuté son aventure avec le Bayern Munich il y a deux semaines, après avoir rejoint le club bavarois en provenance du PSV Eindhoven. Une blessure musculaire contractée lors de sa participation avec la sélection marocaine à la Coupe du monde l'a toutefois écarté des entraînements collectifs au début de cette nouvelle expérience.

Le joueur de 25 ans a suivi des séances individuelles ces derniers temps, avant de rejoindre les entraînements collectifs de l'équipe cette semaine, marquant ainsi ses premiers pas sous le maillot du Bayern Munich.

Lors de sa présentation officielle en tant que nouvelle recrue de l'équipe ce vendredi, Saibari a confié ses premières impressions : « Mes coéquipiers m'ont réservé un accueil chaleureux, et tout le monde est gentil avec moi, y compris le staff technique. Je me suis bien rétabli et je suis désormais pleinement intégré aux entraînements de l'équipe. »

Saibari a attiré fortement l'attention lors de sa participation avec la sélection marocaine à la Coupe du monde, mais ses prestations dans le tournoi n'ont pas été la seule raison ayant poussé le Bayern Munich à le recruter, le club allemand suivant le joueur depuis longtemps.

Le directeur sportif du Bayern Munich, Max Eberl, a expliqué que le club connaissait les qualités de Saibari avant la Coupe du monde, soulignant que la confrontation entre les deux équipes en Ligue des champions a joué un rôle important pour renforcer la conviction du club quant aux capacités du joueur.

Eberl a déclaré : « Nous connaissions Ismaël depuis un certain temps, mais le coup décisif qui nous a convaincus qu'il était le joueur qu'il fallait au Bayern Munich est survenu lors du match qui nous a opposés au PSV Eindhoven. »

Saibari avait inscrit le but du PSV Eindhoven lors de la rencontre qui s'était soldée par une victoire du Bayern Munich 2-1 en Ligue des champions au mois de janvier, mais il ne s'est pas contenté de secouer les filets, livrant une prestation remarquée qui a séduit les dirigeants du club bavarois.

Eberl a ajouté : « Par son style, sa puissance physique, sa présence écrasante, sa vitesse et la diversité de ses qualités, il nous a causé beaucoup de problèmes. Il possède un talent exceptionnel. »

Saibari renforce la flexibilité de l'attaque du Bayern

Eberl a révélé que le Bayern Munich a suivi de près la progression de Saibari avant de décider de passer à l'action pour le recruter, d'autant plus que le club souhaitait renforcer ses options offensives.

Le directeur sportif a déclaré : « Nous avons suivi cela de très près, et à un moment donné il est devenu clair pour nous que nous voulions renforcer le secteur offensif. Ismaël était l'un de nos principaux candidats, et Dieu merci les choses se sont bien passées. »

Eberl a souligné que les transferts de Nathaniel Brown et de Saibari reflètent l'orientation du Bayern Munich vers le recrutement de joueurs dotés de flexibilité tactique et capables d'occuper plusieurs postes.

Il a expliqué : « Notre volonté est de miser sur la flexibilité et de choisir des joueurs capables d'occuper différents postes et d'apporter une nouvelle dimension à notre jeu, ce qui nous a peut-être manqué la saison dernière. »

De son côté, Saibari a affirmé qu'il s'était senti à l'aise dès le premier instant à l'idée de rejoindre le Bayern Munich, estimant que le club représente l'endroit idéal pour progresser.

Le joueur marocain a déclaré : « Le Bayern Munich est l'un des plus grands clubs du monde. Ils m'ont donné la confiance que je peux progresser ici en tant que joueur et en tant que personne. »

Il a également évoqué son admiration pour le style de jeu adopté par l'équipe sous la direction de l'entraîneur belge Vincent Kompany, affirmant qu'il correspond à ses capacités et à ses ambitions.

Il a ajouté : « Ils jouent avec beaucoup de mouvement et une grande intensité. Je l'ai constaté moi-même lors des matches de la saison dernière. Ils pratiquent un football magnifique, toujours enthousiasmant, et cherchent en permanence des occasions de marquer. C'est ce qui me plaît vraiment. »

Un parcours singulier et un talent linguistique

Lors de sa présentation, Saibari a évoqué le rôle majeur qu'ont joué ses parents dans sa carrière et dans sa vie, révélant qu'il souffrait de problèmes aux pieds depuis sa naissance.

Il a déclaré : « Je souffrais de problèmes aux pieds à ma naissance. Mes parents ont beaucoup sacrifié pour que je puisse marcher correctement et mener une vie normale. Je leur suis extrêmement reconnaissant. Je suis aussi un musulman pratiquant, je crois en Dieu et je crois que cela faisait partie de Sa volonté. »

Saibari dispose de qualités linguistiques remarquables, puisqu'il parle l'anglais, le français, l'espagnol, l'arabe et le néerlandais, tout en cherchant à apprendre l'allemand le plus vite possible, parallèlement à son ambition de laisser une empreinte nette dans sa nouvelle expérience avec le Bayern Munich.