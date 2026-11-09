Entre la confirmation des talents déjà établis et l'émergence de nouveaux noms, la dixième journée de la Joy Elite League des moins de 21 ans a révélé un ensemble de jeunes joueurs à suivre de près, après que plusieurs d'entre eux ont affiché des performances remarquables avec leurs clubs, que ce soit grâce à des buts décisifs, à des qualités individuelles ou à des contributions défensives marquantes.

Alors que la lutte pour la tête de la compétition s'intensifie entre Al-Ittihad et Al-Ahli, la compétition gagne en importance en tant qu'espace de découverte des jeunes talents qui cherchent à prouver leurs capacités et à attirer l'attention des staffs techniques. Les matches bénéficient par ailleurs d'un plus large suivi auprès du public grâce à leur diffusion gratuite sur la plateforme « STC TV », via une inscription par adresse e-mail ou numéro de téléphone.

Sultan Al-Shuja : un talent d'Al-Hilal qui poursuit sur sa lancée

Sultan Al-Shuja a continué à livrer des prestations remarquées sous le maillot d'Al-Hilal, après avoir inscrit son deuxième but en Joy League lors de la rencontre face à Damac, confirmant ainsi sa capacité à créer le danger, que ce soit en se déplaçant sur les ailes ou en pénétrant dans l'axe.

Al-Shuja a été l'un des meilleurs buteurs d'Al-Hilal dans la catégorie des moins de 18 ans la saison dernière, et il démontre qu'il possède un sens du but particulier dans la gestion des occasions, que ce soit par la rapidité de réaction et l'exploitation des ballons qui reviennent, comme il l'a fait face à Al-Fateh, ou en perçant la défense adverse, ce qu'il a montré sur son but face à Damac, qu'il a célébré à la manière du Colombien Jhon Durán, ancien attaquant d'Al-Nassr.

Adnan Al-Bishri : un but de classe mondiale sous le maillot d'Al-Ittihad

Malgré le retour au but d'Ammar Al-Ghamdi et la belle prestation du gardien Abdullah Falatah, Adnan Al-Bishri a attiré tous les regards lors de la victoire d'Al-Ittihad face à Al-Ansar sur le score de quatre buts à zéro, après avoir inscrit un but remarquable d'une frappe puissante en dehors de la surface, qui a surpris le gardien avant de se loger dans la lucarne gauche.

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Al-Bishri, arrivé à Al-Ittihad en provenance d'Al-Ahli à l'été 2025, a réussi à inscrire son deuxième but dans la compétition, après avoir ouvert son compteur lors de la troisième journée, ajoutant ainsi son nom à la liste des buteurs du « Doyen » et illustrant la diversité des solutions offensives au sein du leader.

Nayef Al-Shuwairekh : un sauvetage exceptionnel qui protège Al-Nassr

Nayef Al-Shuwairekh n'a pas été buteur lors du match nul d'Al-Nassr face à Al-Riyadh, mais il a livré l'une des plus belles images défensives de la dixième journée, en jouant un rôle décisif pour éviter la défaite à son équipe, grâce à deux interventions importantes face aux tentatives adverses.

Le défenseur d'Al-Nassr, récemment transféré depuis Al-Hilal, a réussi à dégager un ballon de Battal Al-Harthi sur la ligne de but, avant d'intervenir à nouveau pour stopper une frappe dangereuse dans la surface en seconde période. Al-Shuwairekh a entamé son aventure avec les Jaunes en octobre dernier, offrant un signal positif quant à sa capacité à renforcer l'arrière-garde de l'équipe.

Ziyad Aba : un doublé qui relance la course au titre de meilleur buteur

Ziyad Aba a profité de la rencontre entre Al-Ahli et Al-Ettifaq pour retrouver son efficacité devant le but, après avoir inscrit deux buts dans la victoire d'Al-Ahli sur le score de deux buts à zéro, confirmant qu'il possède des qualités offensives particulières, notamment dans la percée par le côté droit et la gestion des demi-occasions.

Aba faisait partie des joueurs qui luttaient pour la tête du classement des buteurs en début de saison, avant que son rendement offensif ne baisse, mais il est revenu en force lors de la dixième journée, portant son total à 6 buts et réduisant l'écart avec son coéquipier Moussa Adam, leader du classement des buteurs, à seulement 3 buts, relançant ainsi la concurrence au sein de l'équipe d'Al-Ahli.

Ghali Al-Shammari : un triplé qui le propulse au premier plan

Ghali Al-Shammari a été la plus grande vedette de la dixième journée, après avoir mené Neom à une large victoire face à Al-Watan sur le score de quatre buts à zéro, en inscrivant trois buts qui l'ont placé dans la liste des auteurs d'un triplé lors de l'édition actuelle de la Joy Elite League.

Al-Shammari a fait preuve d'une grande intelligence dans ses déplacements sans ballon et dans l'art d'échapper au piège du hors-jeu, en plus d'un bon placement dans la surface et de l'exploitation des espaces entre les défenseurs. Ses buts ont par ailleurs été variés, du pied comme de la tête, livrant ainsi une prestation offensive complète et confirmant qu'il est l'un des noms les plus marquants de cette journée.

Al-Shammari a rejoint la liste des auteurs de triplés cette saison, qui comprend Mohammed Al-Issa d'Al-Ettifaq, Jefferson Ramos d'Al-Fateh, Ammar Al-Ghamdi d'Al-Ittihad, Daniel Al-Habib d'Al-Feiha et Ziyad Aba d'Al-Ahli, un indicateur de la multiplicité des talents offensifs que propose la compétition.