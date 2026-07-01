5^e… La France signe une série historique de buts en Coupe du monde

L'équipe de France a poursuivi son parcours historique lors de la Coupe du monde 2026 en dominant la Suède 3-0 ce mercredi matin, lors des seizièmes de finale. Les Bleus se sont ainsi qualifiés pour les huitièmes et ont confirmé leur statut de favoris au titre.

La supériorité des Bleus ne s’est pas limitée au score : cette victoire s’accompagne d’une série de records historiques qui témoignent de la puissance offensive de l’équipe dirigée par Didier Deschamps.

Selon le site Stats Foot, la France est désormais la première nation de l’histoire de la Coupe du monde à inscrire au moins trois buts lors de cinq matchs consécutifs dans l’épreuve, une performance sans précédent depuis la création de la compétition.

Les Bleus avaient conclu leur finale 2022 sur un 3-3 face à l’Argentine avant de céder aux tirs au but.

Lors de cette édition, les Bleus ont d’abord dominé le Sénégal (3-1), l’Irak (3-0) et la Norvège (4-1) en phase de groupes, avant d’éliminer la Suède 3-0 au premier tour à élimination directe.

Selon Stats Foot, les Bleus sont aussi la troisième sélection seulement, après la Hongrie en 1954 et le Portugal en 1966, à inscrire au moins trois buts lors de chacun de ses quatre premiers matchs dans une même édition.

Elle a par ailleurs souligné que les Bleus ont déjà inscrit 13 buts lors de leurs quatre premières sorties dans cette Coupe du monde 2026, un rythme de feu qui n’avait plus été atteint depuis l’édition 1958, où ils avaient trouvé le chemin des filets à 15 reprises au même stade de la compétition.

Avec 13 réalisations au compteur, les Bleus possèdent pour l’instant la meilleure attaque du tournoi.

Prochaine étape : un huitième de finale face au Paraguay, programmé dimanche matin.