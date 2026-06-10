5 critères… Quelles sont les conditions pour recruter de nouveaux joueurs dans le championnat saoudien ?

Selon la presse spécialisée, la commission de recrutement de la Ligue saoudienne Roshen a fixé des critères stricts pour l’arrivée de nouveaux joueurs ou la prolongation des contrats des joueurs déjà présents dans les clubs du royaume.

Depuis le mercato estival 2023, soit six mois après l’arrivée de la star portugaise Cristiano Ronaldo à Al-Nassr, la Saudi Pro League a entamé une politique de recrutement ciblant des joueurs de renom évoluant dans les grands championnats internationaux.

Selon le quotidien saoudien Al-Riyadiah, le processus d’engagement repose sur cinq critères clés : l’âge du joueur, son niveau sportif, son poste, sa productivité ainsi que son adéquation avec les ambitions futures du championnat.

L’objectif affiché est d’optimiser les dépenses, d’assurer la viabilité financière et de limiter les risques sportifs et économiques, pour valoriser l’investissement sportif sur le long terme.

Cette annonce intervient alors que le marché spéculatif s’intéresse de près au devenir de plusieurs stars du championnat, désormais libres de tout contrat, à l’image du Croate Marcelo Brozović (Al-Nassr) et de l’Ivoirien Franck Kessié (Al-Ahli).