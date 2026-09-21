5 ans derrière les barreaux : une accusation choc menace une star de la Premier League

Granit Xhaka, capitaine de l'équipe de Suisse et milieu de terrain de Sunderland, fait face à une crise judiciaire grave qui pourrait le confronter à une peine allant jusqu'à 5 ans de prison, après que les autorités suisses ont ouvert une enquête concernant l'obtention présumée de certificats Covid-19 falsifiés.

Selon le site français « Foot Mercato », le bureau du procureur général de Lucerne a ouvert une enquête sur l'affaire, Xhaka devant être interrogé par les autorités début octobre prochain.

Ces développements interviennent alors que Xhaka, âgé de 33 ans, est l'un des joueurs les plus en vue de l'équipe de Suisse et possède une longue carrière en Premier League anglaise, qui a fait de lui l'un des noms connus du football européen.

Malgré la gravité de l'accusation, Xhaka demeure présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie, tandis que les sanctions encourues dans l'affaire prévoient qu'il pourrait être condamné à une peine allant jusqu'à cinq ans de prison.

À l'issue de l'un de ses derniers matchs, le capitaine de la Suisse a refusé de commenter les enquêtes, se contentant de déclarer : « Je n'ai aucun commentaire à ce sujet. J'ai joué au football aujourd'hui, et c'est ce qui compte pour moi en ce moment. Rien du tout. J'ai traversé des situations pires. »

L'affaire attend désormais l'interrogatoire de Xhaka devant les autorités suisses, avant que les prochaines étapes judiciaires de l'enquête ne se précisent.

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