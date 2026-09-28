5 000 places bousculent les calculs du Barça : le nouveau Camp Nou entame son voyage des milliards

Le nouveau stade Camp Nou, qui porte le nom de « Spotify », s'apprête à jouer un rôle central dans le plan du Barça visant à augmenter ses revenus et à renforcer la pérennité du club, la direction ayant réussi à générer d'importantes recettes grâce aux places VIP et à l'hospitalité.

Selon le journal espagnol « AS », le Barça a vendu jusqu'à présent près de 5 000 billets VIP, assortis de contrats de durées variables, portant les revenus engagés à plus de 380 millions d'euros, signe de la valeur économique que le club mise sur le nouveau stade.

Le Barça a récemment lancé un nouveau modèle permettant aux membres d'obtenir des droits exclusifs sur des places VIP pour une durée de 15 ou 30 ans en échange d'un versement initial, avec environ 2 000 sièges actuellement proposés dans le cadre de ce système, en collaboration avec la société « Legends Global ».

Ce modèle devrait fournir au club des revenus anticipés estimés à près de 700 millions d'euros sur une période de 15 à 30 ans, tandis que le nouveau stade compte environ 9 400 places VIP et d'hospitalité, soit plus de 3 fois le nombre existant dans l'ancien stade.

Le Barça avait dépassé la vente de 3 700 billets VIP en mai 2025, avec des revenus attendus supérieurs à 335 millions d'euros, avant que ce chiffre ne grimpe à plus de 380 millions à mesure que les ventes se rapprochaient des 5 000 billets.

À travers le nouveau Camp Nou, le Barça vise à générer des revenus non seulement les jours de match, mais aussi les jours sans rencontre, tout en doublant le rendement économique de chaque siège grâce aux espaces d'hospitalité et aux places de luxe.