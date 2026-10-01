Manchester City doit respecter un délai décisif, jusqu'à demain vendredi, pour déposer son appel après avoir été reconnu coupable d'avoir enfreint de manière systématique les règles financières de la Premier League anglaise sur près d'une décennie entière, ouvrant ainsi un chapitre nouveau et incertain dont les répercussions finales sur le club et sur l'ensemble de la compétition demeurent floues.

Le championnat anglais traverse une situation de dédoublement sans précédent : alors qu'aucune sanction sportive n'a été prononcée à ce jour contre le club, qui nie toute infraction, City continue de dominer le classement après un début parfait marqué par cinq victoires consécutives, et se prépare à reprendre sa campagne de défense du titre avec un choc explosif face à Liverpool le 11 octobre.

En dehors du terrain, tous les regards se tournent vers vendredi, date limite pour déterminer si City contestera les conclusions de la commission indépendante, une démarche susceptible de prolonger une affaire entamée il y a des années et de reporter de longs mois le règlement de toute sanction éventuelle.

Dans ce contexte, l'avocat spécialisé dans le sport Tom Kane, associé au cabinet Brandsmiths, déclare : « Ce n'est pas idéal du tout, c'est simplement la nature de ces procédures juridiques regrettables et leur ampleur, ce qui fait qu'elles prennent du temps, et il y a ce doute qui plane désormais sur la compétition en cours, ce qui est très néfaste pour les supporters et les joueurs de tous les clubs, y compris Manchester City. »

Il a ajouté, dans des propos accordés à Reuters : « On veut juste un résultat, n'est-ce pas ? Mais il est clair que cela pourrait se prolonger au-delà de la fin de saison, ce qui est très néfaste car cela soulève encore plus de questions sur certaines performances si City réalise une nouvelle bonne saison. »

Un labyrinthe de questions et de délais

Bien que le verdict ait répondu à la question de la culpabilité, il a ouvert la porte à des dizaines de questions bien plus complexes : combien de temps durera l'appel ? Quand les sanctions seront-elles fixées ? Le résultat peut-il influer sur le classement du championnat, sur la répartition des primes financières ou sur les places qualificatives pour l'Europe ? Et que se passera-t-il si d'autres clubs commencent à réclamer des dédommagements ?

En vertu des règles de la Premier League, l'audience d'appel doit se tenir dans un délai de 12 semaines après son dépôt, la décision devant être rendue dans les 30 jours suivant la fin de l'audience. Mais le championnat n'a pas répondu aux questions concernant une éventuelle souplesse de ces délais compte tenu de l'ampleur colossale de l'affaire, le seul index du dossier documentaire de la commission indépendante comptant 750 pages.

Kane commente à ce sujet : « Avec la complexité de l'affaire et le grand nombre de chefs d'accusation, est-il vraiment possible d'accomplir cela dans ce délai ? Est-ce six mois ? Ou douze mois ? », soulignant que les seuls frais juridiques atteindront déjà des dizaines de millions de livres.

Kane estime que l'appel doit être examiné avant toute audience de fixation des sanctions, expliquant : « Il est assurément logique de ne pas gaspiller du temps et de l'argent dans une audience sur les sanctions alors qu'un appel pourrait radicalement changer le résultat. »

Il a relevé : « De l'extérieur, l'approche de Manchester City dans cette affaire semble être la temporisation. Ils ont temporisé jusqu'à présent, et l'on s'attend à ce que City, avec l'appel, parvienne de nouveau à reporter le résultat final en raison de l'abondance des preuves — que nous n'avons pas vues, nous n'avons vu que la décision. »









Le spectre des dédommagements poursuit City

L'incertitude ne se limite plus aux couloirs du football : elle s'est étendue au monde de la finance et des affaires. La compagnie aérienne Etihad Airways, sponsor principal du club depuis 2009, a annoncé cette semaine qu'elle était en train de solliciter un conseil juridique après avoir rejeté des conclusions relatives à des arrangements commerciaux mentionnés dans l'affaire.

Dans l'intervalle, les clubs concurrents étudient sérieusement la possibilité de déposer des demandes de dédommagement pour les sommes perdues en primes financières, en recettes de la Ligue des champions et en autres opportunités commerciales, après que le communiqué de la Premier League a affirmé que City avait utilisé des contrats commerciaux « fictifs » dans le cadre de montages destinés à gonfler les revenus et à réduire les coûts de plus de 900 millions de livres sterling (1,2 milliard de dollars).

Ce climat d'attente s'est répercuté dans la rue du football, où les sentiments des supporters oscillent entre colère et stupéfaction. Près du stade d'Old Trafford, un immense panneau publicitaire est apparu cette semaine avec l'inscription « Bienvenue à Manchester », en référence ironique au communiqué de condamnation, tandis que les discussions des supporters, autrefois centrées sur les tactiques et les transferts, se sont muées en conversations de comptoir dans les pubs autour des sanctions et des procédures d'appel.

Kane conclut son analyse en avertissant que la suite pourrait être encore plus complexe : « Gérer l'affaire Manchester City est désormais presque la partie la plus simple. Ce qui se produira ensuite, avec les clubs qui estiment avoir perdu des primes financières, des recettes commerciales ou l'occasion de participer à la Ligue des champions, voilà ce qui pourrait vraiment compliquer les choses », évoquant la possibilité que les joueurs et leurs agents aient recours à la justice.

Ainsi, jusqu'à l'épuisement de toutes les voies d'appel, la fixation des sanctions et le règlement de toute action en justice ultérieure, la Premier League anglaise se retrouve dans une situation d'attente sans précédent : un club reconnu coupable d'infractions graves aux règles du fair-play financier et qui, pourtant, continue de trôner en tête du championnat, dans l'attente de connaître le coût réel d'un verdict susceptible de changer le visage du football anglais.



