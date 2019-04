47 tirs tentés pour l'Atalanta, 17 arrêts pour le gardien d'Empoli : les stats délirantes du match de Serie A (0-0)

La rencontre de lundi soir en Italie a vu Bartlomiej Dragowski, le portier d'Empoli, multiplier les miracles pour préserver le match nul.

Si le score ne restera pas dans les mémoires avec ce 0-0, la rencontre entre l' et a permis à la et plus globalement à l'Europe du football de découvrir Bartlomiej Dragowski, le gardien polonais, prêté par la .

Le portier de 21 ans a été l'auteur de plusieurs arrêts miraculeux face à la formation de Bergame, au point de réaliser un nouveau record dans le championnat italien depuis 2004-2005 avec 17 interventions décisives. Son plus grand nombre d'arrêts datait remontait à la défaite cette saison face à l' (0-3) avec quatre parades.

17 - @EmpoliCalcio 's Bartlomiej Dragowski has made 17 saves, record for a goalkeeper since 2004/05 (since Opta have these data). Superman. #AtalantaEmpoli

— OptaPaolo (@OptaPaolo) 15 avril 2019

En face, l'Atalanta possède des statistiques démentielles mais qui prouvent cette fois-ci un manque cruel de réalisme avec 47 tirs tentés pour 23 cadrés. Le seul Alejandro Gomez est parvenu à cadrer six de ses tentatives mais comme l'ensemble de son équipe, il est tombé sur un grand Dragowski lundi soir.

Pour aller un peu plus loin au niveau des statistiques, on peut évaluer les expected goals (xG)* de l'Atalanta face à Empoli et sans surprise, c'est très élevé : 5,9. Avec deux points de plus, le club de Bergame se serait rapproché de l'AC Milan pour le 4e place qualificative en .

5.9 - #AtalantaEmpoli has been the only seasonal game in the top-5 European Leagues with an Expected Goals value greater than five (5.9) and no goals scored (min two goals in all the others). Analysis. pic.twitter.com/y0xjiolRRn

— OptaPaolo (@OptaPaolo) 16 avril 2019

*Les expected goals permettent de déterminer le pourcentage de chances qu'une occasion se termine en but et donc de vérifier les élocutions de type "il aurait dû marquer" et le non moins saillant "c'était plus dur de la mettre à côté que dedans".