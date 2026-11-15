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L’ancien défenseur de Liverpool Dejan Lovren a exhorté le club à lever l’option d’achat de 55 millions d’euros (47 millions de livres sterling) pour Ronald Araujo, prêté par Barcelone. Le défenseur central de 27 ans est rapidement devenu un pilier de l’équipe à Anfield depuis son arrivée en août dans le cadre d’un prêt d’une saison consenti par le club catalan.

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Le défenseur uruguayen brille en prêt

Lovren estime que les dirigeants d’Anfield ne devraient pas tarder à s’assurer les services d’Araujo au-delà du 30 juin 2027, après son adaptation sans difficulté au football anglais. Depuis son arrivée en prêt cet été, l’international uruguayen a disputé les 10 premiers matches de Premier League du club de la Mersey, dont huit comme titulaire. Il reste sous contrat avec son club d’origine, au Camp Nou, jusqu’en juin 2031.

Un ancien défenseur central salue ses qualités physiques

Lovren sait ce qu’exige le poste de défenseur central. Entre 2014 et 2020, il a disputé 185 matches et inscrit huit buts toutes compétitions confondues au cours de ses six années sur les bords de la Mersey, avant de rejoindre le club russe du Zenit Saint-Pétersbourg. Dans l’élite anglaise, le Croate a totalisé 162 matches et sept buts : 31 rencontres et deux buts avec son ancien club de Southampton, puis 131 matches et cinq buts avec Liverpool.

Auprès de Tribal Football, Lovren a expliqué pourquoi le nouveau venu s’épanouit en Angleterre : « Je pense que la Premier League convient mieux à Ronald Araujo que le championnat espagnol. Il domine physiquement, donc ce championnat lui convient parfaitement. »

« Je pense qu’il ne fera que progresser et, je ne sais pas, peut-être qu’à l’avenir, il acceptera de rester définitivement. En Premier League, Liverpool ne sera pas sa seule option, mais le club est assez avisé pour étudier les possibilités. Il est encore assez jeune, à 27 ans. Alors pourquoi ne pas le garder s’il joue aussi bien ? »

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Une option d’achat à un prix avantageux

D’autres clubs de l’élite devraient s’intéresser à la disponibilité du défenseur central s’il retourne en Espagne l’été prochain. L’ancien international croate estime donc que le montant annoncé de l’option d’achat représente une occasion que son ancien club ne peut pas laisser passer.

Pressant les dirigeants de rendre le transfert définitif, Lovren a ajouté : « 47 millions de livres sterling ? Pourquoi pas ? Dans un avenir proche, il coûtera probablement 80 millions de livres sterling. Alors pourquoi ne pas le recruter à ce prix et l’aider à devenir un joueur encore meilleur ? Il est à l’âge idéal. Il lui reste cinq à six bonnes années à jouer au plus haut niveau. Alors pourquoi pas ? »

Le grand rival attendu à Anfield

Interrogé récemment sur ses projets à long terme, Araujo a assuré qu’il était encore « trop tôt » pour décider où il jouerait la saison prochaine. Pour l’heure, le défenseur se concentre sur Liverpool, quatrième, qu’il veut aider à améliorer son total de 18 points obtenu lors de ses 10 premiers matches de championnat. Après la trêve internationale, Liverpool retrouvera la Premier League à Anfield face à son grand rival Manchester United, lors de la 11e journée, le dimanche 22 novembre.