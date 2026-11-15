Ce n'était pas un retour ordinaire pour une star qui avait l'habitude de procurer du plaisir et d'éblouir les foules par ses gestes magiques ; cela s'est transformé en un événement exceptionnel qui a dépassé les frontières de l'Italie, après que les amateurs de football des quatre coins du monde ont suivi l'apparition du Ballon d'Or 2005, qui a prouvé que sa relation avec le ballon rond n'était pas terminée, malgré son éloignement des compétitions officielles pendant de longues années.

Le derby entre Ravenne et Forlì, disputé dimanche soir dans le cadre de la quatorzième journée du championnat de troisième division italienne, a été l'événement le plus suivi de l'histoire de la compétition, l'intérêt pour ce match s'étant étendu au-delà des limites du stade, pour atteindre la célèbre place de Times Square à New York, où la rencontre a été diffusée sur l'un de ses écrans géants.

Et la raison n'était pas tant la rivalité traditionnelle entre les deux équipes que le retour de l'un des joueurs les plus talentueux et les plus populaires de l'histoire du football, Ronaldinho, qui a décidé de renouer avec l'atmosphère des matchs officiels par la porte du club de Ravenne, à l'âge de quarante-six ans, selon le journal espagnol Marca.

Un retour après 11 ans : Ronaldinho renoue avec les souvenirs des pelouses

Avant le coup d'envoi du match, Ravenne a annoncé son onze de départ pour affronter Forlì, faisant apparaître le nom de Ronaldinho dans la composition initiale, une surprise qui a ravi les supporters massés au stade Bruno Benelli pour voir de nouveau la star brésilienne.

Ronaldinho s'était éloigné des terrains depuis 2015, après sa dernière expérience avec le club brésilien de Fluminense, pour revenir après plus de 11 ans aux compétitions officielles, dans une scène que peu nombreux étaient ceux qui s'attendaient à la voir se produire.

Selon les statistiques du réseau Opta, Ronaldinho a disputé un match officiel pour la première fois depuis plus de 11 ans, et plus précisément après 11 ans et 50 jours, à l'âge de 46 ans et 239 jours, sachant que sa dernière apparition remontait au 26 septembre 2015 sous le maillot de Fluminense.

Et bien que l'annonce de sa participation ait d'abord été accueillie avec un certain scepticisme, certains y voyant une simple démarche marketing destinée à attirer le public, la légende brésilienne est bel et bien entrée sur le terrain, pour bénéficier d'un accueil exceptionnel de la part des présents.

Ronaldinho a évolué au poste de faux ailier gauche, dans le cadre du 4-3-3 adopté par Andrea Mandorlini, l'ancien entraîneur de l'Inter Milan, se positionnant dans les zones offensives derrière l'attaquant, en tirant parti de sa capacité à se déplacer entre les lignes et à créer des occasions.

Une passe décisive et des applaudissements chaleureux : 45 minutes de plaisir

Le plan initial prévoyait une participation de Ronaldinho de 30 minutes seulement, mais le joueur a dépassé la durée fixée et a continué jusqu'à la fin de la première période, livrant 45 minutes qui ont rappelé certains traits de son style singulier.

Le début n'a pas été tout à fait facile, car la star brésilienne a eu besoin d'un peu de temps pour entrer dans le rythme du match, et n'a touché le ballon pour la première fois qu'à la sixième minute, lorsqu'il a été chargé de tirer un corner.

Ravenne a par ailleurs rencontré quelques difficultés défensives, d'autant que Ronaldinho n'était pas investi de grandes tâches défensives, ce qui a offert à Forlì des espaces à exploiter dans certaines attaques.

Mais le moment le plus marquant est survenu à la 36e minute, lorsque Ronaldinho a participé à la construction de l'action qui a fini au fond des filets, après avoir adressé une passe, avant que le ballon ne parvienne à Donati.

Ce dernier a su exploiter l'occasion, décochant une frappe à ras de terre puissante depuis l'extérieur de la surface de réparation, que le gardien de Forlì n'a pas pu maîtriser, offrant à Ravenne l'avantage sur le score de 1-0.

Donati avait auparavant évolué avec les clubs de l'Inter Milan, du Bayer Leverkusen, de Monza et de Lecce, avant de devenir l'auteur du but qui a offert à son équipe la victoire lors d'une soirée exceptionnelle.

Ronaldinho a célébré le but avec un enthousiasme manifeste, au milieu de la liesse de ses coéquipiers et du public, dans une scène qui a reflété son intégration au sein de l'équipe et son plaisir de retrouver l'atmosphère des compétitions.

Sur le plan technique, la carte de ses déplacements a montré qu'il se positionnait essentiellement entre les lignes, occupant l'espace du meneur de jeu derrière l'attaquant, avec une activité notable dans le dernier tiers offensif, et une préférence pour le contrôle des abords de la surface de réparation plutôt que de s'y aventurer de façon répétée.

Il s'est également chargé de tirer trois corners au cours de sa participation, dont l'un a été à l'origine d'une occasion dangereuse après que Donati s'est élevé pour reprendre le ballon de la tête, confirmant que sa touche technique était toujours présente malgré les années d'absence.

Au coup de sifflet de la fin de la première période, Ronaldinho a quitté la pelouse sous les applaudissements chaleureux du public, qui a tenu à le saluer dans une scène qui a résumé toute la valeur de l'instant, loin du résultat ou des considérations techniques.

Dida et Serginho dans les tribunes : un hommage particulier à la légende

L'atmosphère exceptionnelle ne s'est pas limitée au public, puisque le stade Bruno Benelli a vu la présence de plusieurs noms associés à la carrière de Ronaldinho, en tête desquels Dida et Serginho, ses anciens coéquipiers à Milan et en sélection brésilienne.

Dida a salué le retour de son ami, lors de son intervention sur le réseau Sky Sport, avant le coup d'envoi du match, affirmant que l'accueil réservé à Ronaldinho reflète la grande place qu'il occupe dans le cœur des supporters.

Et l'ancien gardien de Milan a déclaré : « L'ambiance est magnifique, il mérite tout cela parce qu'il était un joueur extraordinaire et capable de nous divertir. Et grâce à sa passion pour la vie, il a aussi été une source d'inspiration pour nous, ses coéquipiers. »

Dida est revenu sur les propos de Neymar, qui a décrit Ronaldinho comme le plus grand joueur de spectacle de l'histoire du football, affirmant son entière adhésion à cet avis en déclarant : « Il a raison ! Je pense exactement comme lui. »

Ainsi, les 45 minutes disputées par Ronaldinho n'ont pas été une simple participation passagère dans un match de troisième division italienne, mais une célébration du retour de l'un des joueurs les plus à même de transformer le football en un pur plaisir.

Entre une passe qui a amené un but, un sourire qui ne l'a pas quitté et des applaudissements du public qui l'ont accompagné jusqu'à la sortie du terrain, Ronaldinho a prouvé que certaines légendes n'ont pas besoin de beaucoup de temps pour retrouver les projecteurs : leur simple apparition suffit à relancer l'histoire.