Il est louablement cohérent de voir à quel point les dirigeants du Borussia Dortmund répondent désormais de manière rectiligne aux questions sur les nouveaux joueurs, alors que des rumeurs de transfert circulent presque quotidiennement. À savoir pas du tout. Carsten Cramer, Lars Ricken, Ole Book, Niko Kovac : personne dans ce quatuor ne s’est jusqu’ici écarté de cette ligne, malgré les nombreuses tentatives des représentants des médias, certes aussi légitimes.

Naturellement, il en sort nettement davantage lorsqu’il s’agit de professionnels qui figurent déjà dans l’effectif du BVB. Certes, lundi, lors de la conférence de presse de Kovac avant le match d’ouverture en Coupe d’Allemagne sur le terrain du pensionnaire d’Oberliga HEBC Hambourg, il a été question un peu trop souvent des réactions absurdes sur les réseaux sociaux au supposé si mauvais jet de bouteille en direction de l’écusson de Dortmund de Samuele Inacio après son carton rouge contre le HSV. Néanmoins, l’entraîneur a laissé transparaître quelque chose sur deux dossiers individuels, quelque chose qui n’est pas seulement important sportivement dans l’immédiat.

Car la question que la plupart de ceux qui entourent le BVB se posent désormais est évidemment la suivante : comment le Borussia va-t-il remplacer la recrue Giannis Konstantelias, touchée au ligament croisé ? Concernant un potentiel recrutement d’un joueur comme Jadon Sancho, Kovac s’est bien sûr refusé à tout commentaire. Pendant un temps, une signature définitive de Marcel Regula, en provenance du club de première division polonaise Zaglebie Lubin, semblait se dessiner, mais il devrait désormais y avoir un accord pour un prêt jusqu’à la fin de la saison d’Ethan Nwaneri, d’Arsenal.

En revanche, sur le nom de celui qui a des chances d’être utilisé lors du match de coupe, et peut-être au-delà, sur le poste offensif de demi-gauche, Kovac s’est montré plus précis.

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Remplacer Giannis Konstantelias : qui peut entrer en ligne de compte au BVB ?

Fabio Silva serait un candidat possible. L’attaquant vit un début de deuxième saison compliqué au BVB. Le Portugais entre le plus souvent en jeu et n’a aucune chance face à Serhou Guirassy, qui a les faveurs de Kovac. Comme lors du mercato hivernal, des rumeurs de départ circulent à son sujet, cette fois également alimentées par les propres déclarations de Silva.

« Je ne sais pas ce qui va se passer. Bien sûr, je veux disputer davantage de matches en tant que titulaire et aider l’équipe. Je veux être encore plus important. Si je disais autre chose, je mentirais. Je dis toujours la vérité », a récemment expliqué Silva après la défaite lors de la Supercoupe contre le Bayern Munich (1-2), quand il a inscrit l’unique but de Dortmund.

Lors du succès 2-0 contre le HSV samedi, lui aussi est resté sur le banc, cette fois pendant toute la rencontre. Silva est donc apparu frustré et contrarié après le match, tandis que le directeur sportif Book a quasiment exclu un départ du joueur de 24 ans. Ricken a déclaré au sujet de la situation compliquée de Silva : « Qu’un joueur ne soit alors pas heureux à 100 %, cela fait partie du football. Mais au final, nous sommes une équipe et chacun peut apporter sa contribution. On ne peut absolument pas le reprocher à Fabio. Nous avons déjà dit il y a des semaines qu’aucun joueur ici ne devait avoir le sentiment de devoir quitter le club le plus vite possible. »

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Niko Kovac au sujet de Fabio Silva : « Si on change ça aussi maintenant... »

Avec la blessure de Konstantelias et l’expulsion d’Inacio, on pourrait penser que les chances de Silva de débuter vont augmenter. Mais Kovac ne partage pas cet avis, comme il l’a révélé lundi. « Nous l’avions déjà fait de temps en temps la saison dernière », a-t-il dit au sujet des apparitions de Silva à ce poste, avant de développer : « Sauf que cette saison, nous avons déjà beaucoup de joueurs sur ces deux postes intermédiaires. Si nous changeons cela aussi maintenant, pour lui faire quelque part encore une place là-bas, alors cela devient un peu difficile. »

Le technicien de 54 ans a poursuivi : « D’autant plus que devant, nous n’aurions alors qu’un seul attaquant. C’est pourquoi je pense qu’il continuera d’être celui qui formera la pointe de l’attaque avec Serhou, et les autres, nous en avons plusieurs, joueront alors sur ces postes dits intermédiaires. »

Le grand problème de Silva jusqu’à présent, c’est qu’au cours de ses seulement dix titularisations, il n’a pas été convaincant, loin de là, comme lors de ses 30 matches en tant que joker. Dans ce rôle, l’international à une sélection a brillé par un gros volume de course, beaucoup d’engagement et une bonne dynamique, grâce auxquels il a souvent modifié la statique trop sage du jeu du BVB.

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Carney Chukwuemeka : une alternative encore une fois blessée

Dix de ses onze implications sur des buts jusqu’ici, Silva les a donc enregistrées à Dortmund en tant que remplaçant. Et cela devrait rester ainsi, à moins que Kovac ne bluffe. Il l’a déjà clairement fait comprendre à Silva la semaine dernière : « Il connaît son rôle dans l’équipe. Serhou Guirassy est notre attaquant numéro un. Il est le challenger. »

Le constat est tout aussi décevant, mais d’une autre manière, pour une autre recrue de l’été dernier. Carney Chukwuemeka fait une nouvelle fois honneur à sa réputation de joueur sans cesse blessé. Lors des trois dernières rencontres, il n’était pas à la disposition du BVB.

Comme si souvent, de mystérieux problèmes musculaires, que le club ne précise pas davantage, le freinent. Pendant la préparation, l’international autrichien n’a pu disputer qu’une mi-temps et demie, et sa dernière apparition remonte déjà à plus de trois semaines.

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Qu’a dit Niko Kovac sur Carney Chukwuemeka comme remplaçant de Konstantelias ?

Il serait toutefois une alternative à Konstantelias, comme l’a indiqué Kovac. « Il y a certainement plusieurs joueurs capables d’occuper cette position, Carney en fait aussi partie. Chacun apporte quelque chose à ce poste, car nous ne pouvons pas dire que nous avons cinq joueurs qui sont comme Delias. Chacun a ses forces et ses faiblesses. J’y vois plusieurs joueurs. » Pour l’entraîneur, Chukwuemeka a « réalisé ses meilleurs matches à ce poste et c’est finalement là que je le vois ».

Cependant, le sujet récurrent demeure, et il constitue une condition de base intangible pour le football de Kovac : « Il doit travailler sa condition physique et arriver à ce niveau pour pouvoir obtenir des minutes en Bundesliga. » Le chemin reste très long : Chukwuemeka a jusqu’ici joué en moyenne 29 minutes lors de ses 55 matches pour le BVB. Il n’a été titulaire qu’à 12 reprises, et n’a disputé qu’une seule fois l’intégralité d’un match, en avril dernier lors de la défaite 2-1 à Hoffenheim. C’était d’ailleurs la première fois de sa carrière que Chukwuemeka était sur le terrain aussi bien au coup d’envoi qu’au coup de sifflet final.

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Fabio Silva et Carney Chukwuemeka : 45 millions d’euros de transfert pour un rendement limité

Le BVB a investi près de 45 millions d’euros d’indemnités de transfert sur Silva et Chukwuemeka, pour un rendement qui reste jusqu’ici sans commune mesure. L’absence de Konstantelias modifie certes désormais la situation en termes d’effectif, mais pas les idées de fond de Kovac. Pour Silva, le rôle de challenger de Guirassy demeure ; Chukwuemeka, blessé chronique, doit d’abord retrouver la forme.

La situation d’urgence à gauche de l’attaque ne semble donc prometteuse pour les deux qu’au premier regard. La question de savoir si cela changera bientôt dépendra notamment de la durée pendant laquelle le Borussia devra improviser sur le poste de demi-gauche. Il y a de fortes chances que Kovac débute en coupe avec Inacio, puis le week-end en championnat contre Hoffenheim avec Maximilian Beier.

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