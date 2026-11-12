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L'entraîneur grec Georgios Donis continue d'imprimer sa marque technique sur la sélection saoudienne, depuis sa prise de fonction, en se concentrant sur un ensemble d'aspects tactiques qu'il cherche à développer, au premier rang desquels la possession, les coups de pied arrêtés et la passe, tout en introduisant de nouveaux concepts liés au pressing haut, en vue des prochaines échéances internationales.

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Durant sa période de travail avec la sélection saoudienne, Donis a supervisé plus de 42 séances d'entraînement, depuis le stage organisé aux États-Unis d'Amérique jusqu'au stage actuel au Qatar, et la nature des entraînements a révélé les contours de la philosophie que le technicien grec souhaite mettre en place avec l'Arabie saoudite.

Selon le journal saoudien « Asharq Al-Awsat », la possession du ballon a occupé la première place parmi les entraînements sur lesquels le staff technique s'est concentré, après que Donis a consacré 22 séances d'entraînement à cet aspect, ce qui en fait l'élément ayant le plus retenu son attention, signe évident de sa volonté de bâtir une sélection capable de conserver le ballon et de contrôler le rythme des matchs.

Le travail sur les coups de pied arrêtés est arrivé en deuxième position, après que le staff technique a consacré 15 séances à cet aspect, ce qui s'est reflété positivement sur les performances de la sélection saoudienne, aussi bien dans les situations offensives que défensives, ce domaine ayant connu une progression notable lors des matchs disputés par l'équipe sous la direction du technicien grec.

L'importance du travail sur les coups de pied arrêtés est apparue lors de la participation de l'Arabie saoudite à la Coupe du Monde 2026, après que le but d'Abdulelah Al-Amri face à l'Uruguay est venu de l'une de ces situations, reflétant la valeur de la concentration sur cet aspect en tant que l'une des solutions sur lesquelles s'appuyer dans les matchs difficiles.

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Quant à la passe, elle figure parmi les principales priorités d'entraînement de Donis, en tant que l'un des fondements sur lesquels il s'appuie pour la construction du jeu, notamment depuis les zones arrière, avec un accent sur la capacité des joueurs à faire circuler le ballon sous la pression de l'adversaire et à en ressortir de manière organisée plutôt que de recourir fréquemment aux ballons longs.

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Le stage actuel au Qatar a connu un nouveau développement dans le programme d'entraînement, après que les joueurs de la sélection saoudienne ont effectué, lors de la deuxième séance, des entraînements tactiques sur le pressing haut pour la première fois, une démarche qui reflète la volonté de Donis d'élargir les options techniques de l'Arabie saoudite et de la préparer à affronter les sélections solides et les différents styles de jeu.

La sélection saoudienne se prépare à disputer deux tests amicaux face à la Corée du Sud et à l'Ouzbékistan, les 13 et 17 novembre courant, au stade Jassim bin Hamad dans la capitale qatarie Doha, dans le cadre du programme de préparation aux prochaines échéances internationales, dans le but d'accroître l'état de préparation des joueurs et d'évaluer leurs niveaux technique et physique.

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La confrontation face à la Corée du Sud revêt une importance particulière, au regard des qualités techniques et physiques que possède la sélection coréenne, en plus de sa dépendance à la vitesse dans les transitions offensives et au jeu à rythme élevé, ce qui représente un test pour les capacités de la défense saoudienne et pour la capacité des joueurs à gérer la pression de l'adversaire tout au long du match.

En revanche, un test différent attend la sélection saoudienne face à l'Ouzbékistan, qui a connu une progression évidente ces dernières années et qui s'appuie sur la puissance physique et l'organisation tactique, ce qui donne à Donis l'occasion d'évaluer la capacité de ses joueurs à gérer les différents styles défensifs et de chercher les solutions nécessaires pour percer les défenses adverses.

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Le technicien grec devrait tirer parti des deux matchs pour tester un ensemble d'options techniques et évaluer le niveau de complémentarité entre les lignes de l'équipe, tout en donnant l'occasion à certains éléments de prouver leurs capacités et de déterminer leur degré de préparation à participer à la prochaine étape, ce qui l'aidera à se forger une vision plus claire quant au onze de départ et aux alternatives disponibles.

Après la fin du stage actuel au Qatar, Donis devrait présenter un rapport technique à la direction technique de la Fédération saoudienne de football, comprenant son évaluation du travail effectué ainsi que les principales observations relatives au niveau des joueurs et aux aspects nécessitant davantage de développement, en préparation de l'établissement d'un plan clair pour les prochains stages.

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Dans le même temps, la direction technique de la Fédération saoudienne travaille à élaborer différents scénarios pour l'avenir, en prévision des éventualités du maintien de Donis ou de son départ de son poste, de manière à garantir que le projet de développement des sélections nationales ne soit pas affecté par d'éventuels changements au sein des staffs techniques, tout en préservant la continuité du travail entre les différentes catégories d'âge et en évitant de repartir de zéro avec chaque nouveau staff technique.

Ces démarches visent à bâtir un système technique plus stable pour la sélection saoudienne, de sorte que les staffs techniques successifs poursuivent ce qu'ont entamé leurs prédécesseurs, tout en exploitant les rapports et les évaluations techniques pour déterminer les besoins des joueurs et développer leurs capacités, afin que la décision future soit fondée sur la réalité de la sélection et sur ses capacités, et non sur une simple réaction face à quelconques variables.