Le Real Madrid est le club dont l'arbitrage assisté par vidéo (VAR) a annulé le plus de buts en Liga depuis l'entrée en vigueur officielle du dispositif lors de la saison 2018-2019, avec un total de 42 buts refusés, loin devant ses plus proches poursuivants, l'Atlético de Madrid et Villarreal, qui se partagent la deuxième place avec 22 buts chacun, tandis que le Barça occupe la septième position avec 19 buts.

Selon les statistiques publiées par l'Espagnol Alexis Martín Tamayo, plus connu sous le nom de « Mister Chip », sur son compte de la plateforme X, le Real Madrid domine ce classement avec 20 buts d'écart sur l'Atlético de Madrid et Villarreal, et 23 buts sur son rival du Barça, dans une liste qui recense les buts d'abord validés par l'arbitre central avant que l'assistance vidéo n'intervienne pour les annuler en raison d'irrégularités survenues lors de l'action.

L'épisode Vinicius-Saliba remet les chiffres en lumière

Cette statistique est revenue sur le devant de la scène lors de la rencontre entre le Real Madrid et Villarreal, après l'annulation d'un but de la Maison Blanche à la suite d'un recours à l'assistance vidéo, en raison d'une faute commise par le Brésilien Vinicius Junior sur le défenseur de Villarreal Nathan Saliba : il lui avait tiré les cheveux quelques secondes avant d'inscrire le but qui aurait donné au Real Madrid son deuxième but de la partie.

L'arbitre Isidro Díaz de Mera, issu du comité de La Manche, n'avait d'abord pas repéré la faute et avait accordé le but, avant que l'arbitre assistant vidéo Alejandro Muñiz Ruiz, issu du comité de Galice, n'intervienne pour demander la révision de l'action. L'arbitre est alors revenu sur sa décision et a annulé le but après avoir constaté l'existence de la faute.

42 buts annulés au Real Madrid depuis l'introduction de la vidéo

Depuis l'entrée en application de l'arbitrage assisté par vidéo en Liga lors de la saison 2018-2019, le dispositif a annulé 42 buts du Real Madrid après que l'arbitre de terrain les avait initialement validés, soit une moyenne proche de 5 buts par saison, selon les données publiées.

Ces chiffres indiquent que ces 42 buts auraient été comptabilisés au bénéfice de la Maison Blanche si les matches s'étaient poursuivis sans intervention de l'assistance vidéo, selon le scénario hypothétique sur lequel repose cette statistique, ce qui place le Real Madrid en tête du classement avec une avance nette sur le reste des clubs.

L'Atlético de Madrid et Villarreal arrivent en deuxième position, avec 22 buts annulés chacun, soit près de la moitié du total du Real Madrid, tandis que trois clubs se classent juste derrière avec 20 buts chacun : le Celta Vigo, la Real Sociedad et le Séville FC.

Quant au Barça, il figure à la septième place après l'annulation de 19 de ses buts par l'assistance vidéo durant la période couverte par la statistique, portant l'écart avec le Real Madrid à 23 buts, ce qui installe le club madrilène en tête de ce classement avec une large avance sur son rival historique.

Et si la Liga s'était passée de la vidéo ?

Cette statistique propose une projection hypothétique de ce qui aurait pu se produire si les matches de Liga s'étaient déroulés sans assistance vidéo entre 2018 et 2026 : le Real Madrid aurait bénéficié de la validation de près de 4,6 buts irréguliers par saison, contre 2,1 buts pour le Barça.

Selon ces mêmes calculs, l'Atlético de Madrid et Villarreal auraient profité de la validation d'environ 2,4 buts irréguliers chacun par saison, tandis que la moyenne aurait été de 2,2 buts pour le Celta Vigo, la Real Sociedad et le Séville FC.