Le Real Madrid est le club dont la technologie d'assistance vidéo à l'arbitrage, le "VAR", a le plus annulé de buts en Liga depuis la mise en place officielle du système lors de la saison 2018-2019, avec un total de 42 buts annulés, loin devant ses plus proches poursuivants, l'Atlético de Madrid et Villarreal, qui se partagent la deuxième place avec 22 buts chacun, tandis que le Barça occupe la septième position avec 19 buts.

Selon les statistiques publiées par l'Espagnol Alexis Martin Tamayo, connu sous le nom de "Mister Chip", sur son compte de la plateforme "X", le Real Madrid domine ce classement avec 20 buts d'avance sur l'Atlético de Madrid et Villarreal, et 23 buts sur son rival barcelonais, dans une liste qui recense les buts d'abord validés par l'arbitre central avant que la technologie vidéo n'intervienne pour les annuler en raison de fautes commises lors de l'action.

L'épisode Vinicius-Saliba remet les chiffres en lumière

Cette statistique est revenue au premier plan lors de la rencontre entre le Real Madrid et Villarreal, après l'annulation d'un but de la Maison Blanche à la suite d'un recours à la vidéo, en raison d'une faute commise par le Brésilien Vinicius Junior sur le défenseur de Villarreal Nathan Saliba, à qui il avait tiré les cheveux quelques secondes avant d'inscrire le but qui aurait donné au Real Madrid sa deuxième réalisation de la partie.

L'arbitre Isidro Diaz de Mera, issu du comité de La Manche, n'avait pas remarqué la faute dans un premier temps et avait validé le but, avant que l'arbitre assistant vidéo Alejandro Muniz Ruiz, issu du comité de Galice, n'intervienne et ne demande une révision de l'action. L'arbitre est alors revenu sur sa décision et a annulé le but après avoir constaté l'existence de la faute.

42 buts pour le Real Madrid depuis l'instauration de la vidéo

Depuis l'entrée en vigueur de l'assistance vidéo à l'arbitrage en Liga lors de la saison 2018-2019, le système a annulé 42 buts du Real Madrid après que l'arbitre de terrain les avait initialement validés, soit une moyenne proche de 5 buts par saison, selon les données publiées.

Ces chiffres indiquent que ces 42 buts auraient été accordés à la Maison Blanche si les matchs s'étaient déroulés sans intervention de la technologie vidéo, selon le scénario hypothétique sur lequel s'appuie la statistique, ce qui place le Real Madrid en tête de la liste avec une nette avance sur les autres clubs.

L'Atlético de Madrid et Villarreal occupent la deuxième place, avec 22 buts annulés chacun, soit près de la moitié du nombre de buts annulés au Real Madrid, tandis que trois clubs se classent juste derrière avec 20 buts chacun : le Celta Vigo, la Real Sociedad et Séville.

Le Barça, lui, arrive en septième position, la technologie vidéo lui ayant annulé 19 buts durant la période couverte par la statistique, portant l'écart avec le Real Madrid à 23 buts, ce qui place le club madrilène en tête de ce classement avec une large avance sur son rival de toujours.

Et si la Liga n'avait pas connu la vidéo ?

La statistique propose une projection hypothétique de ce qui aurait pu se produire si les matchs de la Liga s'étaient poursuivis sans la technologie vidéo sur la période allant de 2018 à 2026 : le Real Madrid aurait bénéficié de la validation d'environ 4,6 buts irréguliers par saison, contre 2,1 buts pour le Barça.

Selon ces mêmes calculs, l'Atlético de Madrid et Villarreal auraient bénéficié de la validation d'environ 2,4 buts irréguliers chacun par saison, tandis que la moyenne aurait été de 2,2 buts pour le Celta Vigo, la Real Sociedad et Séville.