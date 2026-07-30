Comme l’a rapporté la radio espagnole Cadena COPE, Fulham est tout proche de recruter Garcia. Selon cette source, un accord a été trouvé entre les deux clubs et Fulham paierait la coquette somme de 40 millions d’euros d’indemnité de transfert pour 70 % des droits de ce buteur. De plus, le Real se serait assuré un droit de préemption sur Garcia, au cas où il souhaiterait un jour faire revenir son joueur formé au club.

À Fulham, Garcia retrouverait son ancien entraîneur Alvaro Arbeloa. L’attaquant avait déjà été entraîné par Arbeloa dans les équipes de jeunes du Real et, au début de l’année, ce dernier est ensuite passé du poste d’entraîneur de l’équipe B à celui de coach de l’équipe première après le licenciement de Xabi Alonso. À l’issue de la saison écoulée, Arbeloa a toutefois déjà dû quitter son poste chez les Merengue et devrait désormais emmener Garcia avec lui en Premier League.

Début juillet, Arbeloa a signé un contrat de trois ans à Fulham où il succède à Marco Silva. Le Portugais avait entraîné les Cottagers au cours des cinq dernières années, les ramenant d’abord en Premier League avant de les y installer dans le ventre mou du classement. Silva est désormais devenu le successeur de José Mourinho au Benfica Lisbonne, qui avait lui-même succédé à Arbeloa au Real Madrid.

Real Madrid : Gonzalo Garcia s’était fait remarquer lors de la Coupe du monde des clubs

Garcia est issu du centre de formation du Real et s’était recommandé pour des responsabilités plus importantes grâce à une saison exceptionnelle avec l’équipe B lors de l’exercice 2024/25. À l’époque, il avait inscrit 25 buts en 36 apparitions en troisième division espagnole. En récompense, le jeune joueur avait été emmené à la Coupe du monde des clubs à l’été 2025 et figurait alors toujours dans le onze de départ, d’abord en raison du forfait pour maladie de Kylian Mbappe. Garcia a saisi sa chance avec des buts importants, trouvant au total quatre fois le chemin des filets en six apparitions lors de la Coupe du monde des clubs.





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Par la suite, lors de la saison écoulée, il a malgré tout dû se contenter la plupart du temps d’un rôle de joker en raison de la concurrence prestigieuse dans l’attaque du Real, tout en bénéficiant régulièrement de temps de jeu. Toutes compétitions confondues, Garcia a disputé 39 matches, inscrit huit buts et délivré trois passes décisives. Depuis la prise de fonctions d’Arbeloa à la mi-janvier, son temps de jeu avait au moins quelque peu augmenté.

Si les 40 millions d’euros de Fulham pour Garcia entraient effectivement dans les caisses du Real, cela entraînerait une hausse supplémentaire du bénéfice sur les transferts au cours de l’été jusqu’à présent. Aux 90 millions d’euros investis jusque-là, indemnité versée pour l’entraîneur Mourinho comprise, s’opposeraient alors plus de 150 millions d’euros de recettes sur les transferts. Une grande partie de cette somme est due à des pourcentages à la revente que le Real avait négociés lors de la vente d’anciens talents formés au club. Un exemple : sur les 40 millions d’euros que Liverpool a versés au CA Osasuna pour l’ancien talent du Real Victor Munoz, 20 millions d’euros sont allés à Bernabeu en raison d’un pourcentage de 50 % à la revente.

Un transfert à Fulham ? Gonzalo Garcia aurait aussi été dans le viseur du BVB et du VfB

Garcia, dont le contrat avec le Real court encore jusqu’en 2030, était entre-temps courtisé par plusieurs clubs de renom. Borussia Dortmund et le VfB Stuttgart auraient également eu le joueur de 22 ans à l’œil, tandis que Fenerbahce ou le FC Séville étaient considérés comme intéressés. Si Fulham obtenait gain de cause, Garcia voudra naturellement y gagner si possible une place de titulaire. Son concurrent direct serait Rodrigo Muniz, qui reste toutefois sur une saison minée par les blessures avec seulement un but en 21 matches de Premier League. Muniz alternait alors à la pointe de l’attaque de Fulham avec l’international mexicain Raul Jimenez, dont le contrat a toutefois expiré fin juin et qui a rejoint librement Wolverhampton Wanderers, relégué en deuxième division.





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Garcia représenterait en outre une concurrence supplémentaire pour l’ancien talent du Bayern Jonah Kusi-Asare. L’attaquant de 19 ans avait déjà été prêté à Fulham par le FCB la saison passée, et le club londonien l’a désormais recruté définitivement pour une indemnité totale de dix millions d’euros. Jusqu’à présent, Kusi-Asare a toutefois très peu joué, n’ayant jusque-là eu droit qu’à sept brèves apparitions en Premier League.

Si Garcia quittait le Real, les Merengue éviteraient ainsi probablement un autre dossier explosif. ESPN Brasil a récemment rapporté que le vice-champion d’Espagne veut encore se séparer cet été soit de Garcia, soit du joyau brésilien Endrick. Dans le cas du second, cela aurait pu provoquer des remous, puisqu’Endrick ne voudrait en aucun cas repartir en prêt après son prêt à l’Olympique Lyonnais, qui s’est bien déroulé. À la place, le joueur de 20 ans prévoirait de tout mettre en œuvre pour percer au Real, deux ans après son arrivée.