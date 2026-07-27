40 millions d'euros placent Leao aux portes d'un nouveau club

Un club a intensifié ses démarches pour recruter Rafael Leão, après avoir dépêché des responsables en Italie afin de mener des négociations directes avec Milan et les représentants du joueur, dans un contexte d'intérêt également manifesté par Galatasaray et Benfica.

Le réseau « Sport Italia » ainsi que le spécialiste turc du marché des transferts Yagiz Sabuncuoglu ont confirmé que l'avion transportant le directeur Cihan Kamer et plusieurs responsables de Fenerbahçe a atterri ce lundi soir à l'aéroport de Milan.

La mission de la délégation de Fenerbahçe consiste à discuter du montant de la transaction et des conditions personnelles avec la direction de Milan et l'entourage de Rafael Leão.

Selon les informations rapportées, Fenerbahçe souhaite s'attacher les services de Leão pour un maximum de 40 millions d'euros, un chiffre qui représente le minimum que Milan pourrait accepter. Les Rossoneri refusent toutefois de conclure la transaction sous la forme d'un prêt avec option d'achat.

Le joueur profite encore de ses vacances après la participation de la sélection du Portugal à la Coupe du monde, s'étant rendu au Brésil pour promouvoir sa propre marque de vêtements.

Leão se prépare à rejoindre la tournée de préparation de Milan pour la nouvelle saison en Australie, et devrait s'y rendre directement dans le courant de cette semaine, à moins qu'il ne parvienne à un accord au sujet de son transfert avant cette date.

Milan et le joueur savent tous deux que leur séparation aura lieu durant l'actuel mercato estival, mais les offres attendues ne sont pas arrivées comme prévu, l'intérêt sérieux se limitant jusqu'à présent aux clubs du championnat turc.

Galatasaray et Benfica ont tous deux manifesté leur intérêt pour recruter le joueur, sachant que le club portugais s'est montré plus actif après l'échec de ses négociations avec la star libre Mohamed Salah. Fenerbahçe est cependant devenu le premier club à envoyer ses responsables en personne en Italie pour entamer les négociations.