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La sélection saoudienne des moins de 17 ans a signé l'une des plus grandes surprises de la Coupe du monde « Qatar 2026 » en battant la France 1-0, dans un match lourd de sens qui a confirmé la capacité des Saoudiens à se relever rapidement après leur faux départ.

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Cette victoire ne s'est pas limitée à trois points de plus dans le parcours de la compétition : elle prolonge un remarquable bilan historique de l'Arabie saoudite lors de la deuxième journée du Mondial, où elle n'a jamais connu la défaite. Elle rebat les cartes dans le groupe D et relance la lutte pour les deux billets qualificatifs.

Le succès saoudien a été obtenu dimanche soir sur les terrains de l'Aspire Academy, dans le cadre de la deuxième journée de la phase de groupes. Il permet aux Saoudiens d'effacer leur revers face à l'Uruguay lors de la journée inaugurale et offre à leurs joueurs un important regain de confiance avant le duel décisif de la dernière journée.

Il a fallu attendre la 73e minute pour que l'Arabie saoudite concrétise sa supériorité par un but précieux, signé Shaman al-Qahtani, qui a offert à son pays une victoire exceptionnelle face à la France.

Le but est venu au terme d'une action bien construite, lancée par une superbe percée de Zaid al-Bouri sur le côté gauche. Ce dernier a progressé balle au pied et transpercé la défense adverse avant de glisser une passe en profondeur millimétrée à Al-Qahtani, qui a contrôlé et trouvé le fond des filets du pied droit, déclenchant une explosion de joie côté saoudien.

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Cette réalisation a récompensé la prestation disciplinée des Saoudiens tout au long de la rencontre. Les joueurs ont su fermer les espaces devant l'attaque française et gérer intelligemment le pressing adverse, tout en restant dangereux offensivement et en attendant le moment opportun pour porter le coup décisif.

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Un bilan exceptionnel, sans la moindre défaite

La victoire contre la France n'est pas seulement un résultat historique : elle permet aussi à l'Arabie saoudite de préserver son invincibilité lors de la deuxième journée de ses participations à la Coupe du monde U17, selon le quotidien saoudien « Arriyadiyah ».

Les Saoudiens portent ainsi leur bilan à ce stade à deux victoires et trois nuls. Tout avait commencé par un match nul et vierge face au Nigeria le 2 août 1985 à Dalian, en Chine, avant un résultat identique contre le Brésil le 15 juillet 1987 à Montréal, au Canada.

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Le 12 juin 1989, l'Arabie saoudite a fait match nul 2-2 contre la Guinée à Édimbourg, en Écosse, puis a dû attendre le 8 novembre 2025 pour signer sa première victoire lors d'une deuxième journée, en s'imposant 3-2 face à la Nouvelle-Zélande à Doha.

Le succès contre la France vient renforcer ce bilan et confirme que la deuxième journée est restée une étape favorable pour les Saoudiens, malgré des générations, des adversaires et des contextes différents au fil de leurs participations mondiales.

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Du revers contre l'Uruguay à la victoire sur la France

La mission de l'Arabie saoudite n'avait rien de simple, d'autant qu'elle abordait cette rencontre avec l'obligation de se racheter, après avoir entamé son parcours par une défaite 2-3 face à l'Uruguay, dans un match spectaculaire aux nombreux rebondissements.

Les Saoudiens avaient mené à deux reprises grâce à deux penalties transformés par Fares Bouchaqraa, mais n'ont pas su conserver leur avance et sont repartis sans le moindre point, malgré le bon rendement offensif de leurs joueurs.

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De son côté, l'équipe de France abordait ce match avec un moral au beau fixe, après sa victoire 3-1 contre Haïti lors de la première journée, une rencontre marquée par le doublé de l'ailier Luan Merifield.

Mais les Saoudiens ont corrigé les erreurs défensives qui leur avaient coûté le premier match. Plus équilibrés et plus disciplinés, ils ont empêché l'un des principaux prétendants au titre de poursuivre son départ parfait.

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Le groupe s'enflamme

L'Arabie saoudite compte désormais trois points, à égalité avec la France, tandis que l'Uruguay occupe la tête du classement avec trois points, avant d'affronter Haïti dimanche soir. La sélection haïtienne ferme la marche, sans le moindre point.

Ce succès replace les Saoudiens au cœur de la course, la dernière journée devenant décisive pour désigner les qualifiés du groupe D, dans l'attente des autres résultats.

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L'Arabie saoudite dispute la cinquième participation de son histoire à la Coupe du monde U17, lors de l'édition organisée par le Qatar jusqu'au 13 décembre prochain, dans un groupe composé également de la France, de l'Uruguay et d'Haïti.

Les Saoudiens puisent leur motivation dans le souvenir de leur plus grand exploit dans la compétition : le titre mondial remporté en 1989. Ce sacre reste un moment lumineux de l'histoire du football saoudien et un rêve dont la génération actuelle espère se rapprocher, d'autant que sa victoire historique contre la France a ravivé l'espoir d'écrire un nouveau chapitre de gloire mondiale.