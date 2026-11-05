Le sélectionneur de l'Italie, Roberto Mancini, a dévoilé ce jeudi une liste de 31 joueurs en vue des deux rencontres de la Ligue des nations, face à la France le 12 novembre à Milan, et à la Belgique le 15 novembre à Bruxelles.

La liste comporte la première convocation de 4 joueurs en sélection italienne : Alphadjo Cissé, joueur de l'AC Milan, âgé de 20 ans, Mattia Liberali, joueur de Côme, âgé de 19 ans, Riccardo Cassano, joueur de Côme, âgé de 17 ans, et Simone Lontani, joueur de Parme, né en 2008.

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Cassano et Lontani ne doivent participer qu'à la première partie du stage, avant de rejoindre les sélections des moins de 18 ans et des moins de 19 ans, tandis que Cissé et Liberali effectueront l'intégralité du stage avec l'équipe première.

La liste des gardiens de but comprend Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City) et Guglielmo Vicario (Juventus).

En défense, Mancini a convoqué Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Chelsea) et Giorgio Scalvini (Atalanta).

Au milieu de terrain figurent Nicolò Barella (Inter), Riccardo Cassano (Côme), Issa Doumbia (Sporting Lisbonne), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Simone Lontani (Parme), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Côme), Alessandro Romano (Cagliari) et Sandro Tonali (Tottenham).

En attaque, Mancini a retenu Nicolò Cambiaghi (Bologne), Alphadjo Cissé (AC Milan), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Luca Koleosho (Paris FC), Mattia Liberali (Côme), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Naples) et Nicolò Zaniolo (Udinese).

L'équipe doit se réunir dimanche soir prochain, au centre de Coverciano, pour entamer la préparation des deux matches à venir, selon le journal « L'Équipe » français.