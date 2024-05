Les 4 meilleures crypto-monnaies en prévente pour juin 2024

Découvrez les 4 meilleures crypto-monnaies en prévente en juin 2024. Vous pouvez investir dans l’avenir avec Dogeverse, Sealana, Wiener 99Bitcoins.

Le monde des crypto-monnaies accueille régulièrement des projets inédits. Les idées fusent de partout et les meme coins ont particulièrement la cote. Les nouvelles préventes inspirent à chaque fois un important engouement. Les passionnés de la blockchain en quête d’un bon investissement ne sont pas en reste. Dogeverse, Sealana, Wiener AI et 99Bitcoins sortent du lot. Ils se distinguent par une approche origine et des concepts novateurs. Découvrons ces 4 meilleures crypto-monnaies en prévente en juin 2024.

Dogeverse : le premier meme coin cross-chain

Dogeverse se distingue comme une crypto-monnaie innovante en adoptant une stratégie cross-chain. En d’autres termes, elle fonctionne sur plusieurs blockchains différentes. Cette approche assure une accessibilité accrue. Elle permet également une interopérabilité améliorée avec d'autres réseaux. Dogeverse est inspirée par la popularité de Dogecoin et d'autres meme coins. Elle cherche à tirer parti de l'enthousiasme croissant autour du Doge Day.

Un jeton natif déployé sur plusieurs blockchains

Dogeverse est la première crypto-monnaie meme véritablement multi-chaînes. Elle prévoit de lancer son jeton natif, le DOGEVERSE, sur 6 grandes blockchains après Bitcoin :

Binance Chain ;

Ethereum ;

Polygon ;

Avalanche ;

Solana ;

Base.

Pour sa part mascotte de Dogeverse, Cosmo, symbolise l'explorateur capable de naviguer entre diverses blockchains. Il incarne ainsi les concepts de liberté, d'exploration et d'interopérabilité.

Cette approche multi-chaînes positionne Dogeverse dans une catégorie distincte parmi les autres crypto-monnaies memes. Elle offre aux investisseurs la possibilité d'acheter et de vendre des $DOGEVERSE sur plusieurs blockchains principales. Dogeverse établit ainsi une nouvelle norme dans le domaine des ICO Web3, en permettant une flexibilité et une accessibilité sans précédent pour ses investisseurs.

Des technologies de pointe déployées

Dogeverse fait en sorte de faciliter le transfert des tokens entre différentes chaînes. Pour cela, cette crypto fait appel à des technologies de bridge comme Wormhole et Portal Bridge. Ainsi, les transactions sont plus fluides et moins coûteuses.

Aussi, le projet met un accent fort sur la sécurité et la simplicité d'utilisation. Il encourage, en outre une participation active de la communauté à travers diverses incitations. La prévente de Dogeverse a connu un succès notable, avec plus de 15 millions de dollars récoltés à quelques jours de la fin de cette phase. À l’aube du mois de juin 2024, la valeur d’un token $DOGEVERSE est de 0,00031 $.

Sealana : le meme coin inspiré de South Park qui fait sensation sur Solana

Sealana est un token ludique ancré dans la culture populaire, représenté par un phoque tout en rondeurs. Ce dernier est directement inspiré d'un personnage de South Park.

Un concept ludique

Le concept de Sealana se base sur une approche humoristique. La thématique de la crypto est axée autour de la culture américaine. Le projet a su attirer rapidement l'attention de la communauté crypto.

L’idée de base est simple, mais engageante. En effet, il s’agit de nourrir le phoque avec des SOL. Pour rappel, il s’agit du token natif de la blockchain Solana. Il faut le faire jusqu'à ce qu'il « rende » les $SEAL en retour.

Cette dynamique a suscité un fort engouement et un sentiment de FOMO (Fear of Missing Out) parmi les investisseurs, permettant à Sealana de dépasser le cap des 2 millions de dollars levés.

Les détails de la prévente de Sealana

La prévente de Sealana se déroule avec un prix fixe de 0,022 $ par token. À l’heure actuelle, 1 SOL vaut 6,900 $SEAL. Le projet a réussi à lever plus de 200 000 $.

Les investisseurs peuvent acheter des $SEAL par deux moyens :

- Des crypto-monnaies : SOL, ETH, USDT ou USDC ;

- Une carte bancaire.

Un succès potentiel

À rappeler que des meme coins précédents sur la blockchain Solana ont rencontré le succès. À l’instar de Slothana (SLOTH) qui avait levé 15 millions de dollars lors de son ICO. Cela établit un précédent prometteur pour Sealana. Dans tous les cas, Solana est une blockchain reconnue pour sa stabilité, son efficacité et ses faibles coûts de transaction. Cela en fait une plateforme idéale pour les lancements de meme coins.

Le système Solana continue de croître rapidement. L’on constate une augmentation significative des volumes d’échanges sur les DEX et des financements de projets. Sealana s'inscrit ainsi comme la nouvelle vague de meme coins basés sur Solana.

Wiener AI : l’intelligence artificielle au service de vos investissements crypto

Wiener AI est une nouvelle crypto-monnaie lancée sur la blockchain Ethereum. Elle associe l'attrait des meme coins à thème canin avec la technologie de l'intelligence artificielle.

Mieux investir avec Wiener AI

Wiener AI cherche à fournir des analyses et des recommandations de trading grâce à un bot basé sur l'IA. Le concept permet aux utilisateurs de poser des questions sur leurs stratégies d'investissement. Ils reçoivent alors des analyses impartiales. Il permet également d’effectuer des transactions potentiellement rentables et assurément sécurisées sur les DEX.

Le fonctionnement de $WAI, jeton natif du projet

Contrairement à certains autres meme coins, $WAI peut être utilisé pour le staking. Il offre un rendement annuel particulièrement intéressant. Le pourcentage dépasse actuellement les 400 % l’an. À souligner que ce taux sera amené à diminuer avec le temps. Le jeton ne comporte pas de frais de transaction, si l’on en croit le document technique du projet.

ICO prometteur et staking attrayant

Wiener AI a rapidement attiré l'attention des investisseurs. Le projet a levé environ 2 millions de dollars lors de son ICO. Environ 2 milliards de jetons ont été bloqués. Le prix du jeton est actuellement de 0,000707 $, mais il est prévu d'augmenter après la fin de cette étape.

Le programme de staking du projet connaît également une forte participation, avec déjà 1 794 152 344 $WAI stakés dans le pool en quelques semaines. Ces chiffres montrent l'enthousiasme des investisseurs pour Wiener AI. C’est de bon augure pour les développements futurs du projet.

99 Bitcoins : boostez vos connaissances cryptos avec Learn-to-Earn

99Bitcoins est une plateforme éducative axée autour des crypto-monnaies. Elle se focalise sur l'éducation des débutants. Pour cela, des contenus et des cours visuels de haute qualité sont à disposition. Fondée en 2013 sous le nom de BitcoinWithPayPal, elle a évolué et changé de nom après avoir rencontré des problèmes avec la plateforme de paiement. Depuis, le site est devenu une référence incontournable dans le monde crypto.

Un airdrop généreux

La prévente de 99Bitcoins a été lancée il y a plusieurs semaines. Elle a déjà attiré beaucoup d'investisseurs. Le succès de cette prévente est dû à la valeur ajoutée apportée ainsi qu'à un programme d'airdrop généreux.

En effet, 99Bitcoins attire les amateurs de crypto-monnaies avec un airdrop massif de 99 999 dollars. Ce programme récompense environ 99 participants accomplissant diverses tâches sur la plateforme Gleam, comme l'interaction avec le projet et sa promotion dans la communauté crypto. Cette stratégie permettra d’augmenter l'implication des utilisateurs et la visibilité de 99Bitcoins.

Le concept Learn-to-Earn au cœur de 99Bitcoins

99Bitcoins lance également le concept « Learn-to-Earn ». Les utilisateurs sont récompensés au fil de leur apprentissage. La plateforme propose alors une variété de contenus éducatifs. Elle offre des rémunérations à chaque étape de l'apprentissage.

Les utilisateurs accumulent des gains dans leur progression. 99Bitcoins combine ainsi gamification et récompenses basées sur le classement. Voici les supports disponibles dans ce cadre :

- Modules interactifs ;

- Quiz ;

- Tutoriels.

Un projet sur la blockchain Ethereum

99Bitcoins a initialement utilisé la blockchain Ethereum. Cette technologie a été privilégiée pour ses avantages en matière de contrats intelligents et de sécurité. Toutefois, le projet prévoit de migrer vers la technologie BRC-20.

Ce protocole a été conçu pour les jetons fongibles sur le réseau Bitcoin. Il permet de créer des altcoins sans recourir aux contrats intelligents Ethereum. Il offre ainsi une intégration plus étroite avec Bitcoin et de nouvelles fonctionnalités.

Le jeton natif de 99Bitcoins

Le 99BTC est conforme aux normes ERC-20. Il joue un rôle clé dans l'écosystème. Il offre des avantages exclusifs aux détenteurs. En voici un aperçu :

- Récompenses pour diverses activités ;

- Mise en staking avec un taux de rétribution attractif ;

- Signaux de trading crypto fournis par des experts.

Au-delà des rétributions, les détenteurs de 99BTC bénéficient d’une aide précieuse prendre des décisions éclairées lorsqu’ils tradent.