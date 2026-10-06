4 matchs qui ont levé le voile : Zidane détient des réponses inattendues

Quatre matches ont suffi à Zinédine Zidane pour commencer à redessiner les contours de l'équipe de France. Trois victoires et un nul, sept buts marqués contre deux seulement encaissés, et surtout il a offert à la plupart de ses joueurs l'occasion de se montrer, pour sortir de son premier rassemblement international avec une liste de gagnants et de perdants, au milieu de surprises qui pourraient changer le visage des Bleus lors de la prochaine étape.

Selon l'évaluation du site français « Foot Mercato », Zidane a mis à profit plus de deux semaines de travail pour se faire une première idée de ses 23 joueurs disponibles, après avoir fait jouer presque tout le monde, à l'exception du troisième gardien Jean Butez.

Olise, la star la plus en vue

Michael Olise a été le plus grand bénéficiaire de ce rassemblement, après avoir inscrit quatre buts lors des trois derniers matches, confirmant qu'il est l'un des éléments les plus décisifs du début de l'ère Zidane.

Ces chiffres renforcent ses chances d'être aligné sur l'aile droite dans un 4-3-3, tandis que Désiré Doué a lui aussi laissé une forte impression, après avoir brillé sur l'aile droite face à la Belgique, avant de marquer un but et d'en offrir deux lors de la confrontation suivante contre Manchester United.

Quant à Rayan Cherki, il a eu besoin d'un peu de temps pour s'adapter à son nouveau rôle de milieu complet, mais il a retrouvé son éclat face à la Belgique, ce qui pourrait pousser Zidane à retenter cette option.

Au milieu de terrain, Eduardo Camavinga a effectué un retour fort après son absence lors de la Coupe du monde 2026, tandis que Lucas Da Cunha a affermi sa place comme l'une des principales révélations de cette étape, malgré l'erreur qu'il a commise face à l'Italie.

Jacquet et Yoro, les surprises de la défense

Dans la ligne arrière, Jérémy Jacquet a attiré les regards grâce à sa puissance physique et à son audace dans la construction du jeu, apparaissant comme un projet de défenseur de long terme avec l'équipe de France.

Leny Yoro a lui aussi profité de l'absence de dernière minute d'Ibrahima Konaté et a livré une prestation remarquée lors du dernier match, confirmant sa capacité à concurrencer sérieusement pour une place de titulaire.

Aux postes de latéraux, Adrien Truffert s'est distingué comme l'un des éléments les plus réguliers, tandis que Pierre Kalulu a reçu les éloges du staff technique grâce à son dynamisme, à ses efforts et à sa discipline tactique. Quant à Andy Diouf, il a affiché de bons niveaux, mais il a encore besoin de confirmer davantage.

Dembélé, le plus grand perdant ?

De l'autre côté, la trêve n'a pas été idéale pour Ousmane Dembélé. Et malgré la clarté de l'idée de Zidane de l'utiliser comme véritable attaquant de pointe, la star du Paris Saint-Germain n'est pas parvenue à laisser l'empreinte attendue face à la Turquie et à l'Italie, et son rendement ne s'est pas beaucoup amélioré lorsqu'il est entré en jeu face à la Belgique.

Et lorsqu'il est revenu sur l'aile droite lors du quatrième match, il a de nouveau peiné à créer des espaces et a gâché des occasions, devenant l'un des principaux points d'interrogation dans les calculs de Zidane.

Dembélé n'était pas seul dans le cercle des perdants. Esteban Lepaul a rencontré une difficulté évidente à montrer ses qualités techniques au plus haut niveau, tandis que Bradley Barcola a perdu sa course sur l'aile gauche face à Doué et Mbappé, et n'a pas réussi à s'imposer comme il le fallait. Maghnes Akliouche s'est lui aussi montré très volontaire, mais il a manqué d'audace et de tranchant devant le but.

Mbappé, le gagnant indirect

Paradoxalement, Kylian Mbappé pourrait être l'un des plus grands bénéficiaires de cette période, bien qu'il n'ait disputé qu'un seul match, face à la Turquie. Le Français n'a pas semblé totalement à l'aise sur l'aile gauche, malgré un but inscrit, et avec sa sortie sur blessure, ni Dembélé ni Lepaul n'ont réussi à tirer profit du poste d'attaquant de pointe.

En revanche, Doué a brillé sur l'aile, et l'entente entre lui, Olise et Cherki est apparue, ce qui pourrait offrir à Mbappé l'occasion de revenir à son poste de prédilection dans l'axe de l'attaque lors de la prochaine trêve internationale de novembre.

Après quatre tests, il semble que Zidane ait déjà commencé à tracer une nouvelle carte de l'équipe de France : une carte où Olise, Doué, Yoro et Jacquet avancent, tandis que Dembélé, Barcola et Lepaul se retrouvent face à une rude mission pour retrouver leur place.



