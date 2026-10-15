4 défaites et 14 buts encaissés : effondrement sans précédent des clubs italiens en Ligue des champions

Le football italien a vécu l'une de ses pires soirées en Ligue des champions, après la défaite de ses quatre représentants, Naples, l'Inter Milan, Côme et la Roma, lors de la même journée. Leurs filets ont tremblé 14 fois et aucun point n'a été récolté.

Selon le quotidien italien « La Gazzetta dello Sport », c'est la première fois dans l'histoire de la Ligue des champions que quatre clubs italiens s'inclinent au cours d'une même journée.

Ces quatre défaites sont survenues lors d'une journée éprouvante, marquée par des effondrements défensifs et des révoltes tardives des adversaires. Les neuf buts inscrits par les formations italiennes réunies n'ont permis à aucune d'entre elles d'éviter la défaite.

Le paradoxe veut que trois des quatre équipes, Naples, Côme et la Roma, ont mené au score avant de perdre le contrôle et de s'incliner, incapables de préserver leur avantage. L'Inter Milan, lui, s'est incliné sans jamais parvenir à mener face au Club Bruges, qui l'a battu 4-3, lui infligeant sa deuxième défaite dans l'édition actuelle de la compétition.

Naples paie le prix de ses erreurs défensives

Le calvaire des clubs italiens a débuté avec la défaite de Naples face à Villarreal, après avoir encaissé trois buts alors qu'il menait au score, dans une rencontre où la formation espagnole a renversé la situation pour s'imposer 3-1.

Le tournant du match est venu d'une erreur défensive qui a offert à Villarreal l'occasion de revenir. Naples n'a pas su gérer la pression et a perdu son avantage, dans une séquence qui a illustré l'écart entre les exigences de la compétition nationale et l'intensité des confrontations européennes.

Massimiliano Allegri a commenté cette différence de niveau : « Le niveau de la Ligue des champions est plus élevé. Quand on joue contre des équipes moyennes et petites, on ne s'en rend pas compte, mais quand on joue en Ligue des champions, on s'en rend compte. »

Côme s'écroule face à Feyenoord malgré son avance

Côme, dirigé par Cesc Fabregas, n'a pas été mieux loti : lui aussi n'a pas réussi à conserver son avantage face à Feyenoord à Rotterdam, s'inclinant 3-2 et ajoutant une nouvelle défaite au bilan du football italien lors de cette soirée.

À l'image de Naples, Côme a payé le prix de la perte de maîtrise du match, son adversaire parvenant à renverser le score. Les déceptions se sont ainsi enchaînées pour les clubs italiens, qui avaient entamé la journée avec d'autres ambitions et l'ont achevée sans le moindre acquis positif.

La Roma s'effondre en 8 minutes face au Real Madrid

Le scénario le plus douloureux s'est produit au Stade olympique, où la Roma était proche de l'emporter face au Real Madrid, dirigé par son ancien entraîneur José Mourinho, avant que la rencontre ne bascule de façon dramatique dans les dernières minutes.

La formation italienne semblait en route vers un résultat positif, mais le Real Madrid a égalisé à la 85e minute, avant d'inscrire le but de la victoire (4-3) à la 90e minute, scellant la rencontre sur un dénouement choquant pour les locaux.

Les filets de la Roma ont tremblé à trois reprises en huit minutes seulement, l'équipe n'ayant pas su tenir dans les moments décisifs. Elle a ainsi perdu un match qu'elle était proche de remporter, clôturant une soirée italienne catastrophique en Ligue des champions.