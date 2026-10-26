4 changements révolutionnaires : l'histoire complète de la révolution de Mourinho qui a ramené le Real Madrid à la vie

La victoire du Real Madrid dans le Clasico n'a pas été qu'une simple affaire de trois points : elle a marqué la naissance d'une nouvelle équipe. Le succès 2-1 sur le terrain du Barça n'a pas seulement réduit l'écart à trois points, il a révélé une révolution tactique menée par José Mourinho, une révolution qui a amené les analystes à s'accorder sur une seule phrase : « Mourinho s'est enfin convaincu lui-même ».

Le club merengue a décroché une victoire précieuse et décisive face à son rival barcelonais sur le score de 2-1 dimanche, dans un match qui a ravivé la course au titre de la Liga, alors que l'équipe de Hansi Flick semblait imbattable avec une série de neuf succès consécutifs.

Grâce à un doublé de sa star française Kylian Mbappé, qui a confirmé une fois de plus qu'il est le pire cauchemar des défenses barcelonaises, le Real a profité de l'absence du duo influent Lamine Yamal et Raphinha pour réduire l'écart au classement à trois points seulement, bien qu'il reste à la troisième place derrière le Barça et l'Atlético de Madrid.

Quel est le secret de cette transformation ?

Selon ce qui a été débattu dans la célèbre émission « Carrusel Deportivo », la victoire n'est pas due au seul éclat de Mbappé, mais à l'approche tactique de Mourinho, par laquelle il a totalement surpassé Flick, qui semblait sans plan de rechange.

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L'analyste Julio Pulido estime que cette victoire représente un grand succès personnel pour Mourinho : « Je pense que c'est un grand succès pour Mourinho, car il a su modifier son plan initial pour l'adapter aux besoins réels de l'équipe. »

Pulido explique le virage radical opéré dans les idées de l'entraîneur portugais : « Si l'on regarde le plan de Mourinho jusqu'à la semaine dernière, on constate que Tchouaméni et Valverde étaient cantonnés au milieu de terrain, que Bernardo Silva était sur le banc après avoir totalement disparu, que Diomande était sur le banc parce qu'il tenait à faire jouer Vinicius, et qu'il n'avait jamais envisagé d'aligner Valverde sur l'aile droite. C'est là le grand changement. »

Le match contre Séville, le tournant

Pulido révèle que le véritable tournant n'a pas eu lieu lors du Clasico, mais une semaine plus tôt, lors du match au cours duquel le Real Madrid a écrasé Séville sur le score de 4-1. Depuis cette soirée, Mourinho a compris qu'il pouvait bâtir une équipe différente.

Il a déclaré : « Le match contre Séville a été un tournant, les choses ont changé depuis cette rencontre. Il a fait jouer Valverde avec audace et a laissé Vinicius sur le banc, il a replacé Güler à un poste plus proche du cœur du jeu et a amélioré son rendement de façon incroyable. Voilà le véritable succès de Mourinho. »

Le Barça, d'un bataillon invincible à une équipe entourée de doutes

De son côté, l'analyste Miguel Martín Talavera a souligné que le Real Madrid actuel est totalement différent de l'équipe qui avait entamé le championnat et que, même s'il occupe toujours la troisième place, tout le monde s'attendait à cette amélioration.

Talavera a ajouté un point très important concernant l'adversaire du Real : « Indépendamment du succès de Mourinho et de la belle prestation du Real Madrid, je pense que l'information la plus importante est que le Barça, qui était invincible, éblouissant et pulvériseur de records, a perdu deux matchs en trois jours et est redescendu sur terre. »

Il a conclu : « Ils ont montré que cela exige un travail acharné et que personne n'a jamais rien gagné au mois d'octobre. Et aujourd'hui, je vois un Barça entouré de doutes, surtout après sa défaite face au Paris Saint-Germain. »



