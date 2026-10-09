Le Borussia Dortmund a laissé filer une victoire qui lui tendait les bras, après avoir été tenu en échec sur son terrain par le Werder Brême (2-2), vendredi soir, en ouverture de la cinquième journée de Bundesliga, bien qu'il ait mené de deux buts à cinq minutes du terme.

Dortmund avait inscrit un doublé aux 80e et 85e minutes, par l'intermédiaire de Daniel Svensson et Nico Schlotterbeck, respectivement.

Mais Brême a réagi rapidement en marquant à la 88e minute, grâce à Ludovit Reis, avant que Niclas Füllkrug n'arrache l'égalisation à la 90e+2.

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Dortmund a dominé la rencontre avec un taux de possession de 69 %, et a tenté 18 frappes, dont 11 cadrées, mais s'est heurté à la brillante prestation du gardien Karl Hein.

Le club jaune et noir porte ainsi son total à 13 points en 5 matchs, et reste provisoirement en tête, avec 3 points d'avance sur son dauphin, le Bayern Munich, qui compte 10 points en 4 matchs.

Le géant bavarois a besoin de battre Augsbourg, quel que soit le score, samedi soir, pour égaler Dortmund au nombre de points et lui ravir la première place grâce à la différence de buts. Avant la journée en cours, la différence de buts du Bayern était de +12 contre +7 pour Dortmund, un écart qui n'a pas changé après le match nul.

Fribourg, troisième au classement, compte également 10 points en 4 matchs, et affronte Schalke dimanche, ce qui signifie qu'il pourrait rejoindre Dortmund et le Bayern au nombre de points, tandis que Brême a porté son total à 8 points et occupe la quatrième place.



