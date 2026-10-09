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Borussia Dortmund v SV Werder Bremen - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduit par

4 buts en 12 minutes : Dortmund ouvre la porte de la première place au Bayern Munich

Augsbourg vs Bayern Munich
Augsbourg
Bayern Munich
Bundesliga
Borussia Dortmund vs Werder Brême
Borussia Dortmund
Werder Brême
Allemagne

Brême revient de loin

Le Borussia Dortmund a laissé filer une victoire qui lui tendait les bras, après avoir été tenu en échec sur son terrain par le Werder Brême (2-2), vendredi soir, en ouverture de la cinquième journée de Bundesliga, bien qu'il ait mené de deux buts à cinq minutes du terme.

Dortmund avait inscrit un doublé aux 80e et 85e minutes, par l'intermédiaire de Daniel Svensson et Nico Schlotterbeck, respectivement.

Mais Brême a réagi rapidement en marquant à la 88e minute, grâce à Ludovit Reis, avant que Niclas Füllkrug n'arrache l'égalisation à la 90e+2.

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Dortmund a dominé la rencontre avec un taux de possession de 69 %, et a tenté 18 frappes, dont 11 cadrées, mais s'est heurté à la brillante prestation du gardien Karl Hein.

Le club jaune et noir porte ainsi son total à 13 points en 5 matchs, et reste provisoirement en tête, avec 3 points d'avance sur son dauphin, le Bayern Munich, qui compte 10 points en 4 matchs.

Le géant bavarois a besoin de battre Augsbourg, quel que soit le score, samedi soir, pour égaler Dortmund au nombre de points et lui ravir la première place grâce à la différence de buts. Avant la journée en cours, la différence de buts du Bayern était de +12 contre +7 pour Dortmund, un écart qui n'a pas changé après le match nul.

Fribourg, troisième au classement, compte également 10 points en 4 matchs, et affronte Schalke dimanche, ce qui signifie qu'il pourrait rejoindre Dortmund et le Bayern au nombre de points, tandis que Brême a porté son total à 8 points et occupe la quatrième place.


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