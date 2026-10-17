La Coupe d'Afrique des nations s'oriente vers un retour à une organisation tous les deux ans, après que la décision de la Confédération africaine de football (CAF) de la transformer en tournoi quadriennal, à partir de 2028, a soulevé de larges contestations au sein du football africain, avant que Patrice Motsepe, président de l'instance, n'évoque la possibilité d'un revirement.

La CAF avait annoncé en décembre 2025 l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations tous les quatre ans à compter de l'édition 2028, sans consultation préalable des parties concernées ni mise aux voix de la décision, ce qui a provoqué le mécontentement d'un grand nombre de responsables de fédérations et de supporters, compte tenu de la place particulière qu'occupe la compétition sur le continent africain.

Mais les déclarations de Motsepe lors d'une récente conférence sur le football africain à Praia, capitale du Cap-Vert, ont relancé le dossier, après qu'il a laissé entendre que la compétition pourrait se poursuivre selon l'ancien format, qui prévoit une organisation tous les deux ans.

Selon le site Afrik-Foot, la proposition de revenir à l'ancien format devrait être soumise au vote lors de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine, prévue le 21 novembre à Abuja, capitale du Nigeria, soit environ onze mois seulement après l'annonce de la première décision, pendant la Coupe d'Afrique des nations organisée par le Maroc.

Renard donne son avis

Le Français Hervé Renard, sélectionneur de la Côte d'Ivoire, figure parmi les premiers partisans d'un retour à l'ancien format, estimant que l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations tous les deux ans reste l'option la plus appropriée, et exprimant son opposition à l'idée d'attendre 4 ans entre les éditions.

Renard a déclaré à «Afrik-Foot» : «Je trouve que revenir à une Coupe d'Afrique des nations tous les deux ans est une excellente chose, et que la compétition se poursuive comme auparavant. Organiser le tournoi tous les quatre ans, c'est une période beaucoup trop longue à mon sens, mais ce n'est que mon avis personnel.»

Sébastien Desabre, sélectionneur de la République démocratique du Congo, a lui aussi soutenu la même idée, affirmant que le football africain a besoin que la compétition se poursuive tous les deux ans.

Parallèlement au changement de format de la Coupe d'Afrique des nations, la CAF avait annoncé la suppression du Championnat d'Afrique des nations (CHAN), réservé aux joueurs évoluant dans les championnats africains, en justifiant cette décision par des considérations de viabilité économique.